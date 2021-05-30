Вопрос возрождения промышленности на Донбассе можно решить за несколько лет – Колесников

Вопрос восстановления промышленности на Донбассе можно решить за несколько лет, считает бизнесмен и политик, вице-премьер и министр инфраструктуры в 2010-2012 годах Борис Колесников.

"Что касается возрождения промышленности и инфраструктуры - это вообще "детский сад". Это решается очень быстро хорошими менеджерами - за два-три года, а, может, даже быстрее. Просто надо сделать политику квинтэссенцией экономики, а не наоборот, как сейчас", - сказал Колесников в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Однако, по его словам, начинать надо со строительства жилья для людей, абсолютное большинство которых туда вернется.

"Давайте, начнем с людей. Для наглядного примера возьмем большой город, в котором жители потеряли в результате военных действий 10 тысяч квартир. Чтобы построить такое количество квартир по современным технологиям необходимо всего 350 млн. долларов", - отметил Колесников.

Политик считает, что реально решить и вопрос с убыточными шахтами.

"Есть успешные шахты, с хорошим с положительным сальдо доходов и расходов – они, конечно, нуждаются в развитии, а есть убыточные… Персонал закрывающихся шахт необходимо трудоустроить, для чего открывать новые рабочие места, строить какие-то заводы и фабрики, создавать производства", - отметил бизнесмен.

По его словам, профильный министр и премьер-министр кроме ответа на этот вопрос должны знать, как решить экологическую проблему ("закрытые шахты - это зона подтопления") и где брать энергоресурсы?

"Тогда часть шахт пойдет на закрытие, как это делается во всем мире, а часть шахт будет развиваться. В таких случаях в странах обычно строят автомобильные, машиностроительные, металлообрабатывающие заводы… Но этим надо заниматься системно", - подчеркнул Колесников.

Политик обратил внимание на создание новых автомобилестроительных заводов по выпуску коммерческой техники.

"Нужно строить новые заводы. Я лично участвовал в переговорах с компанией Hyundai. У них, допустим, несколько секторов в мире - кластеры по легковым автомобилям они уже заполнили, а вот по коммерческой технике - микроавтобусам, пикапчикам, автобусам - нет. Мы договорились и они готовы были с большим удовольствием построить завод в Украине в 2013 году", - рассказал Колесников.

По его словам, в повестке дня должно быть и развитие машиностроения, в том числе, бытового, поскольку растет потребление стиральных машин, новых предметов техники для кухни. Он подчеркнул, что в Украину и, в частности, на Донбасс должны прийти такие компании как Samsung, которые создадут новые рабочие места и будут платить налоги.

Колесников также напомнил, что многие большие проекты на Донбассе создавались международными усилиями, например, первые заводы были франко-бельгийские, английские, немецкие.

"Это была самая емкая инвестиционная площадка. Во время первых пятилеток - весь Советский Союз там работал, как и во время послевоенного восстановления. То есть Донбасс всегда был многонациональным, экономически успешным и состоятельным", - подытожил политик.