Политика

11:27 30.05.2021

Вопрос возрождения промышленности на Донбассе можно решить за несколько лет – Колесников

3 мин читать
Вопрос возрождения промышленности на Донбассе можно решить за несколько лет – Колесников

Вопрос восстановления промышленности на Донбассе можно решить за несколько лет, считает бизнесмен и политик, вице-премьер и министр инфраструктуры в 2010-2012 годах Борис Колесников.

"Что касается возрождения промышленности и инфраструктуры - это вообще "детский сад". Это решается очень быстро хорошими менеджерами - за два-три года, а, может, даже быстрее. Просто надо сделать политику квинтэссенцией экономики, а не наоборот, как сейчас", - сказал Колесников в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Однако, по его словам, начинать надо со строительства жилья для людей, абсолютное большинство которых туда вернется.

"Давайте, начнем с людей. Для наглядного примера возьмем большой город, в котором жители потеряли в результате военных действий 10 тысяч квартир. Чтобы построить такое количество квартир по современным технологиям необходимо всего 350 млн. долларов", - отметил Колесников.

Политик считает, что реально решить и вопрос с убыточными шахтами.

"Есть успешные шахты, с хорошим с положительным сальдо доходов и расходов – они, конечно, нуждаются в развитии, а есть убыточные… Персонал закрывающихся шахт необходимо трудоустроить, для чего открывать новые рабочие места, строить какие-то заводы и фабрики, создавать производства", - отметил бизнесмен.

По его словам, профильный министр и премьер-министр кроме ответа на этот вопрос должны знать, как решить экологическую проблему ("закрытые шахты - это зона подтопления") и где брать энергоресурсы?

"Тогда часть шахт пойдет на закрытие, как это делается во всем мире, а часть шахт будет развиваться. В таких случаях в странах обычно строят автомобильные, машиностроительные, металлообрабатывающие заводы… Но этим надо заниматься системно", - подчеркнул Колесников.

Политик обратил внимание на создание новых автомобилестроительных заводов по выпуску коммерческой техники.

"Нужно строить новые заводы. Я лично участвовал в переговорах с компанией Hyundai. У них, допустим, несколько секторов в мире - кластеры по легковым автомобилям они уже заполнили, а вот по коммерческой технике - микроавтобусам, пикапчикам, автобусам - нет. Мы договорились и они готовы были с большим удовольствием построить завод в Украине в 2013 году", - рассказал Колесников.

По его словам, в повестке дня должно быть и развитие машиностроения, в том числе, бытового, поскольку растет потребление стиральных машин, новых предметов техники для кухни. Он подчеркнул, что в Украину и, в частности, на Донбасс должны прийти такие компании как Samsung, которые создадут новые рабочие места и будут платить налоги.

Колесников также напомнил, что многие большие проекты на Донбассе создавались международными усилиями, например, первые заводы были франко-бельгийские, английские, немецкие.

"Это была самая емкая инвестиционная площадка. Во время первых пятилеток - весь Советский Союз там работал, как и во время послевоенного восстановления. То есть Донбасс всегда был многонациональным, экономически успешным и состоятельным", - подытожил политик.

Теги: #интервью #колесников
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:00 30.05.2021
Колесников: Наша команда строит в Украине социал-консервативную партию

Колесников: Наша команда строит в Украине социал-консервативную партию

11:55 30.05.2021
В Украине создается социал-консервативная партия – Колесников

В Украине создается социал-консервативная партия – Колесников

11:47 30.05.2021
Колесников: в мире нет юридического термина "олигарх", его придумали журналисты

Колесников: в мире нет юридического термина "олигарх", его придумали журналисты

10:09 30.05.2021
Колесников: особый статус надо предоставлять всем регионам Украины, а не только Донбассу

Колесников: особый статус надо предоставлять всем регионам Украины, а не только Донбассу

18:01 28.05.2021
Владелец "Конти" Колесников опроверг покупку кондфабрики "Красная заря" в российском Иваново

Владелец "Конти" Колесников опроверг покупку кондфабрики "Красная заря" в российском Иваново

14:15 28.05.2021
Для Kernel покупка 10% доли - это степень доверия, а не инструмент поглощения - руководитель проекта Open Agribusiness агрохолдинга

Для Kernel покупка 10% доли - это степень доверия, а не инструмент поглощения - руководитель проекта Open Agribusiness агрохолдинга

10:28 28.05.2021
Словакия твердо поддерживает Украину и ее европейские стремления - премьер-министр Хегер

Словакия твердо поддерживает Украину и ее европейские стремления - премьер-министр Хегер

18:54 27.05.2021
"Конти" Колесникова покупает кондфабрику "Красная заря" в российском Иваново

"Конти" Колесникова покупает кондфабрику "Красная заря" в российском Иваново

13:25 21.05.2021
У министра экономики всегда должна быть должность первого вице-премьера – экс-министр Петрашко

У министра экономики всегда должна быть должность первого вице-премьера – экс-министр Петрашко

13:05 19.05.2021
Наша задача - увеличить инвестиции в строительный сектор вдвое за год, именно это станет маркером успешности реформы – министр Чернышов

Наша задача - увеличить инвестиции в строительный сектор вдвое за год, именно это станет маркером успешности реформы – министр Чернышов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине создается социал-консервативная партия – Колесников

Колесников: особый статус надо предоставлять всем регионам Украины, а не только Донбассу

Зеленский и президент Еврокомиссии обсудили активизацию усилий по поставке в Украину вакцин от COVID-19 и сотрудничество в формате "Крымской платформы"

Притеснения местного самоуправления в Киеве не пойдут на пользу ни столице, ни всей Украине - Кличко

Нардеп от "Голоса" Василенко возглавила Бюро женщин-парламентариев Межпарламентского союза

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины

Штайнмайер вновь намерен баллотироваться в президенты ФРГ

Словакия и Украина работают над декларацией о признании евроинтеграционных стремлений Киева – премьер Хегер

В ОБСЕ призвали власти Беларуси немедленно освободить журналиста Протасевича

Кулеба: сближение Беларуси с Россией угрожает нацбезопасности Украины

Зеленский и президент Еврокомиссии обсудили активизацию усилий по поставке в Украину вакцин от COVID-19 и сотрудничество в формате "Крымской платформы"

На сайте Рады появился текст постановления с призывом к международным организациям признать режим Лукашенко угрозой мировой безопасности

Разумков поддерживает запрет импорт э/э из России и Беларуси, в вопросе прекращения авиасообщения с Беларусью видит недоработки

Разумков: сейчас нет правильно сформулированных глобальных вопросов, которые можно было бы вынести на референдум

В Раде еще нет финального текста законопроекта о деолигархизации – Разумков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА