Политика

10:09 30.05.2021

Колесников: особый статус надо предоставлять всем регионам Украины, а не только Донбассу

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Колесников: особый статус надо предоставлять всем регионам Украины, а не только Донбассу

Особый статус необходимо предоставлять всем регионам Украины, а не только Донбассу, считает бизнесмен и политик, вице-премьер и министр инфраструктуры в 2010-2012 годах Борис Колесников.

“Я бы дал всем 25 субъектам нашего государства особый статус. Что такое особый статус? Это, в том числе, муниципальная полиция, которая должна быть в каждом украинском городе”, - сказал Колесников в эксклюзивном интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

По мнению Колесникова, государственным языком должен оставаться украинский, как это закреплено в Конституции, но надо также дать право всем облсоветам вводить второй региональный язык.

Комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном проведении референдума по Донбассу, политик сказал: “А вопрос надо ставить так: вы за территориальную целостность Украины?”.

Колесников также полагает, что в случае проведения выборов на Донбассе у украинских политиков есть шанс получить поддержку большинства избирателей.

“А почему нет? Вы считаете, все в ладоши хлопают от того, что там происходит. Думаю, что проукраинские силы даже большинство получат, если консолидируются”, - сказал политик.

По его словам, для людей на Донбассе главное, чтобы они могли поехать к детям, внукам в Украину, чтобы не было никаких взрывов, чтобы Донбасс опять стал самым динамично развивающимся регионом Украины.

“Для простых людей важны: вовремя полученная пенсия, работа и учеба детей и внуков, абсолютно мирная жизнь”, - подчеркнул Колесников.

Он также отметил, что украинская власть недостаточно приложила усилий к возврату Донбасса.

“Давайте начнем с малого, чтобы Украина не отталкивала людей, оставшихся на неконтролируемой территории - это же наши граждане!” - сказал Колесников.

По словам политика, начинать реинтеграцию этого региона необходимо с восстановления регулярного пассажирского сообщения.

“Давайте начнем с мелочей. Пассажирское, железнодорожное и автобусное движение - постоянное. Без унизительных пересадок и КПВВ (контрольных пунктов въезда выезда)”, - отметил Колесников.

Политик убежден, что нельзя идти на замораживание конфликта.

“Это смерть Украине. Она же будет расползаться”, - считает Колесников.

Полный текст интервью с бизнесменом и политиком, вице-премьером и министром инфраструктуры в 2010-2012 года Борисом Колесниковым будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #донбасс #колесников
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