Политика

09:58 28.05.2021

Словакия и Украина работают над декларацией о признании евроинтеграционных стремлений Киева – премьер Хегер

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Словакия и Украина работают над декларацией о признании евроинтеграционных стремлений Киева – премьер Хегер

Президентские офисы Словакии и Украины работают над декларацией о признании евроинтеграционных стремлений Украины, сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Словакия твердо поддерживает Украину и европейские стремления Украины. Это одно из моих главных сообщений сегодня в Киеве. И мы говорим об этом и в Брюсселе. Президентские офисы обеих стран работают над декларацией, которую вы упомянули", - сказал Хегер в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что европейские интеграционные стремления Украины уже неоднократно официально признавались.

"Сейчас важно использовать все положения Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной", - добавил глава правительства.

Он отметил, что во время визита в Киев в пятницу поговорит с украинскими собеседниками о реформах.

"Действительно, трансформация и модернизация страны является необходимым условием для вступления в ЕС и НАТО. Процесс реформ в Украине продолжается, и Словакия считает, что он будет устойчивым и успешным. Кстати, изменения не касаются ЕС и НАТО, их нужно ввести, чтобы сами украинцы сделали Украину сильнее, устойчивее на благо всех украинцев", - считает Хегер.

Теги: #словакия #украина #евроинтеграция #хегер
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