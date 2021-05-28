В ОБСЕ призвала власти Беларуси немедленно освободить журналиста Протасевича

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро призвала власти Беларуси немедленно освободить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, задержанного 23 мая в результате экстренной посадки самолета Ryanair.

"Власти Беларуси немедленно и безоговорочно должны освободить редактора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича", - говорится в ее сообщении в Twitter.

Она подчеркнула, что задержание Протасевича является грубым нарушением обязательств ОБСЕ относительно свободы выражения взглядов и свободы СМИ.