Политика

23:03 27.05.2021

Кулеба: сближение Беларуси с Россией угрожает нацбезопасности Украины

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Кулеба: сближение Беларуси с Россией угрожает нацбезопасности Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об угрозе национальной безопасности Украины из-за сближения Беларуси с Россией.

"Потому, безусловно, дальнейшее сближение Беларуси с Россией - это симметричный рост угрозы использования Беларуси Россией для наращивания агрессии против нашего государства", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг вечером.

Министр отметил, что власти Украины должны учитывает эту угрозу при принятии своих решений.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с поставкой нефти из РФ в республику с учетом возобновленных санкций со стороны США в отношении белорусского нефтехимического комплекса.

Теги: #рф #угроза #беларусь #кулеба #украина
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