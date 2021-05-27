Кулеба: сближение Беларуси с Россией угрожает нацбезопасности Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об угрозе национальной безопасности Украины из-за сближения Беларуси с Россией.

"Потому, безусловно, дальнейшее сближение Беларуси с Россией - это симметричный рост угрозы использования Беларуси Россией для наращивания агрессии против нашего государства", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг вечером.

Министр отметил, что власти Украины должны учитывает эту угрозу при принятии своих решений.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с поставкой нефти из РФ в республику с учетом возобновленных санкций со стороны США в отношении белорусского нефтехимического комплекса.