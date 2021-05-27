Зеленский и президент Еврокомиссии обсудили активизацию усилий по поставке в Украину вакцин от COVID-19 и сотрудничество в формате "Крымской платформы"

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора обсудили активизацию усилий по поставке в Украину необходимого количества вакцин от COVID-19, ситуацию на Донбассе, а также сотрудничество в формате "Крымской платформы".

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, президенты договорились о необходимости активизировать усилия по предоставлению Украине необходимого количества вакцин, обсудили перспективы создания в ЕС механизма распределения вакцин и положительно оценили роль программы COVAX.

Лидеры также договорились продолжать сотрудничество с целью обеспечения взаимного признания цифровых сертификатов для восстановления неприоритетных путешествий граждан Украины и ЕС.

Также Зеленский и президент Еврокомиссии обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины и подтвердили приверженность полному выполнению Минских договоренностей и Нормандскому формату, а также поддержку со стороны ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Евросоюз остается полностью преданным своей политике непризнания незаконной аннексии Крыма и города Севастополя РФ. Лидеры обсудили начало работы "Крымской платформы" и договорились о сотрудничестве в этом формате. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала личную инициативу Владимира Зеленского о начале этого важного международного формата с целью деоккупации Крымского полуострова и защиты прав людей, которые там проживают", - говорится в сообщении.

Собеседники отметили совместные обязательства по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и ЕС, а также приветствовали усилия Украины по реализации ее европейских стремлений, в частности путем сотрудничества с целью укрепления верховенства права и реформ.

Отмечается, что стороны отметили прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также выразили надежду о начале консультаций по пересмотру торговой либерализации в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) и просмотра достижения целей Соглашения об ассоциации.

Кроме того, был отмечен прогресс, достигнутый в контексте выполнения условий второго транша макрофинансовой помощи.

Собеседники подтвердили готовность как можно скорее завершить технические процедуры с целью подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве, оценили сотрудничество по подготовке Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA) и согласились начать осуществление оценки на месте, как только позволит эпидемическая ситуация.

"Стороны также обсудили заинтересованность Украины в привлечении к реализации Европейского зеленого курса и помощь ЕС в этом. Президенты договорились активизировать сотрудничество с целью поддержки экономического восстановления и инвестиций", - подытожили в Офисе президента.