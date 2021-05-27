Разумков поддерживает запрет импорт э/э из России и Беларуси, в вопросе прекращения авиасообщения с Беларусью видит недоработки

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поддерживает запрет импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября, но считает, что прекращение авиасообщения с Беларусью следовало бы более эффективно использовать для развития экономики Украины.

"Касательно импорта электроэнергии, эти разговоры идут давно, и в принципе мы понимаем, система у нас замкнута, Украина, Беларусь, Россия, Молдова еще с советских времен связаны между собой. Поэтому говорить, что это исключительно белорусская электроэнергия, а не российская - достаточно трудно. Поэтому по большей части, я считаю, что это правильный подход", – сказал Разумков в эфире Радио НВ в четверг.

При этом он выразил надежду, что через несколько лет Украина сможет интегрироваться в европейскую систему энергообеспечения.

В отношении же прекращения авиасообщения с Беларусью с 26 мая спикер считает, что "мы могли более эффективно использовать это событие, в том числе для экономики Украины".

"Если я не ошибаюсь, сегодня продолжают через нашу территорию летать белорусские самолеты. Поэтому тут или полностью нужно решать этот вопрос, или наоборот забирать транспортное сообщение к Украине. Например, во Львов, в Киев, там, где можно было бы перехватить инициативу, чтобы Украины получила профит, выгоду от этого для экономики и для развития транспортной инфраструктуры. На сегодняшний день воздушное пространство – одно из наиболее выгодных, наиболее интересных в экономическом плане. Поэтому, я думаю, что мы не до конца здесь дорабатываем", – объяснил Разумков.

Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

Во вторник Кабинет министров Украины принял решение о прекращении авиасообщения с Беларусью с 26 мая.

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании в среду ограничила доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину со стороны государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества (Россия, Беларусь) до 0 МВт до 1 октября 2021 года.