Разумков: сейчас нет правильно сформулированных глобальных вопросов, которые можно было бы вынести на референдум

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что по состоянию на сегодняшний день нет правильно сформулированных глобальных вопросов, которые можно было бы вынести в ближайшее время на всеукраинский референдум.

"Подходить к этим вопросам (проведения всеукраинских референдумов – ИФ) нужно взвешенно: не выносить что-нибудь, лишь бы только вынести. Правильно сформулированных глобальных вопросов, которые можно было бы завтра вынести на референдум, сегодня я не вижу", – сказал Разумков в эфире Радио НВ в четверг.

Как сообщалось, 26 января Верховная Рада поддержала законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 255 народных депутатов.

Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава государства подписал документ 8 апреля.

Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции (Общие положения; Выборы. Референдум; Внесение изменений в Конституцию), вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, об утрате силы закона Украины или отдельных его положений.