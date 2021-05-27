Политика

15:30 27.05.2021

В Раде еще нет финального текста законопроекта о деолигархизации – Разумков

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В Раде еще нет финального текста законопроекта о деолигархизации – Разумков

Президент Украины еще не подал в Верховную Раду окончательный текст законопроекта о деолигархизации, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Он (законопроект – ИФ) пишется в Офисе президента, об этом говорил президент. Я знаю, что к этому приобщено Министерство юстиции. Но окончательного варианта законопроекта пока что в стенах Верховной Рады нет", – сказал Разумков в эфире Радио НВ в четверг.

Вместе с тем спикер уточнил, что сам еще не ознакомился с текстом проекта закона, поскольку не является участником процесса подготовки этого документа.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая проинформировал, что подготовка законопроекта о деолигархизации уже практически завершена, и документ появится на притяжение недели с 24 по 28 мая.

 

Теги: #разумков #деолигархизация #рада
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