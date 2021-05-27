Политика

14:41 27.05.2021

Притеснения местного самоуправления в Киеве не пойдут на пользу ни столице, ни всей Украине - Кличко

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Притеснения местного самоуправления в Киеве не пойдут на пользу ни столице, ни всей Украине - Кличко

Киевская власть продолжает развивать и менять украинскую столицу, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию в городе, сказал мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко в начале заседания Киевского городского совета в четверг.

"Даже в условиях, когда пытаются дестабилизировать ситуацию в городе, когда мешают ключевым коммунальным предприятиям и структурным подразделениям нормально работать, нам надо и дальше развивать и изменять нашу столицу. И мы все для этого делаем. Мы не останавливаем воплощение начатых проектов. Продолжаем ремонт дорог, строительство и реконструкцию детских садов и школ, обновление зон отдыха в столице", - сказал Кличко.

По его словам, продолжается строительство метрополитена на жилмассив Виноградарь, Подольского мостового перехода, в начале лета после реконструкции откроется еще несколько столичных парков. "То есть мы не останавливаемся. Хотя и пандемия, и политические игры вносят коррективы в сроки реализации некоторых планов. Хочу сказать одно: хаос, который пытаются посеять в столице, притеснения местного самоуправления, не пойдут на пользу ни Киеву, ни Украине в целом", - сказал он.

По словам Кличко, на заседании Киевсовета рассмотрят утверждение комплексной программы повышения энергоэффективности и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, утверждение природоохранных мер в столице, кредитного и договора гарантий ЕБРР для приобретения столичным метрополитеном новых вагонов метро.

Теги: #киев #кличко #удар
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