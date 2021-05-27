Украина не должна подыгрывать партнерам в продаже земли, особенно когда это только в их интересах - Гройсман

Интерес к продаже украинских земель выражают различные страны, в том числе Китай, который ставит себе стратегическую цель увеличить потребление продуктов питания до 2024 года более чем на 20%, но конечная цель китайских партнеров не покупать продукцию украинских фермеров, а купить землю, выращивать свой продукт и кормить своих граждан, уверен лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", экс-премьер Владимир Гройсман.

Комментируя в эфире телеканала "Украина 24" перспективы введения рынка земли уже с 1 июля текущего года, политик выразил уверенность, что вслепую использовать землю, важный для экономики и безопасности страны ресурс, является преступлением. По его убеждению, задача власти - не подыгрывать партнерам в земельных вопросах, а развивать собственный фермерский класс, который станет основой роста нашей страны.

"Китай - крупнейший наш партнер. Мы продаем в Китай около 45% сельскохозяйственной продукции. К 2024 году в Китае, по их прогнозам, увеличится потребление на 24%. Это означает, что они заинтересованы в том, чтобы выращивать больше продукции. Но они не будут у нас закупать. Они будут делать все, чтобы купить землю, самим выращивать и самим себя кормить. Это их цель. И мы не вправе им подыгрывать", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что Китай уже обладает большими земельными массивами в Латинской Америке, Азии, Африке, даже у берегов Японии. При этом, по словам политика, самым опасным фактором является возможность стратегического союза между Китаем и РФ, для которой уничтожение и завладения украинскими территориями является приоритетной целью.

Гройсман подчеркнул, в земельных вопросах Украина не имеет права на ошибку и поэтому принятый закон об обороте земель требует немедленной отмены, в том числе путем проведения референдума, где люди выразят свое видение и отношение к модели рынка земли.

"Принятый парламентом закон - это не дискуссия между партиями. Это вопрос будущего нашего государства. Ответ на этот вопрос закладывает основы нашего развития на десятилетия вперед. И то, что сделано сейчас, не имеет ничего общего с интересами Украины и украинцев. Этот закон не соответствует интересам фермеров и Украины в целом. Закон сделает страну беднее, поскольку он настроен на то, чтобы количество фермеров уменьшалась", - сказал экс-премьер.

Гройсман отметил, что во времена его премьерства количество фермерских хозяйств в Украине увеличилось на 15 тыс, и сейчас надо восстановить этот тренд и понять, что украинский фермер - это патриот, который готов создать новые рабочие места в украинском селе, насытить внутренний рынок и обеспечить продовольственную безопасность мира.