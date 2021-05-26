Политика

11:35 26.05.2021

Белорусская оппозиция заявила о подготовке новой активной фазы протестов

2 мин читать

Офис экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, координационный совет, народное антикризисное управление, штаб экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало и другие представители белорусской оппозиции заявили о подготовке к новой активной фазе протестов.

"Мы сами, белорусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать - окно возможностей открыто. Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста", - говорится в опубликованном в среду сообщении Телеграм-канала Тихановской.

Как указали авторы, оппозиция едина "в оценке того, что в результате бездумных действий нелегитимного режима Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте". "Режим на грани тотальной изоляции - как никогда прежде. ЕС, США, Великобритания, Япония, Канада и другие страны уже действуют и делают все возможное, чтобы помочь нам, белорусам", - говорится в сообщении.

Согласно информации, оппозиция собралась на экстренную встречу демократических сил, где обсудила усиление международного давления и конкретные меры в ответ на действия Лукашенко, контакт с чиновниками внутри Беларуси, "наращивание структуры партизанского движения внутри Беларуси", проект амнистии и реабилитации участников протестов.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. Находившиеся на борту самолета редактор внесенного в список экстремистских Телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного экстремистским Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега были задержаны белорусскими властями. В ответ многие европейские перевозчики приняли решение не использовать воздушное пространство Беларуси.

Теги: #оппозиция #белорусь #протесты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:08 25.05.2021
Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: мы заботимся о защите украинцев и хотим, чтобы белорусская власть остановилась в своем произволе

Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: мы заботимся о защите украинцев и хотим, чтобы белорусская власть остановилась в своем произволе

14:54 23.05.2021
Противники строительства в Грузии ГЭС вышли на массовую протестную акцию в Тбилиси

Противники строительства в Грузии ГЭС вышли на массовую протестную акцию в Тбилиси

03:44 16.05.2021
В Париже и Лондоне прошли демонстрации в поддержку палестинцев

В Париже и Лондоне прошли демонстрации в поддержку палестинцев

17:52 10.05.2021
Лидера грузинской оппозиции Мелия отпустили из тюрьмы после внесения залога европейским фондом

Лидера грузинской оппозиции Мелия отпустили из тюрьмы после внесения залога европейским фондом

16:53 04.05.2021
Несколько оппозиционеров приговорены к тюремным срокам в белорусском Гомеле

Несколько оппозиционеров приговорены к тюремным срокам в белорусском Гомеле

03:05 03.05.2021
На палестинских территориях протестуют против решения властей об отсрочке выборов

На палестинских территориях протестуют против решения властей об отсрочке выборов

00:48 02.05.2021
В Брюсселе полиция применила водометы против митингующих за отмену антикоронавирусных ограничений

В Брюсселе полиция применила водометы против митингующих за отмену антикоронавирусных ограничений

23:25 29.04.2021
В Праге тысячи человек вышли на улицы в знак протеста против президента страны, обвиняя его в госизмене

В Праге тысячи человек вышли на улицы в знак протеста против президента страны, обвиняя его в госизмене

20:34 22.04.2021
Минские власти отказали оппозиции в проведении "Чернобыльского шляха"

Минские власти отказали оппозиции в проведении "Чернобыльского шляха"

05:52 02.04.2021
В Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ против митингующих за отмену антикоронавирусных ограничений

В Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ против митингующих за отмену антикоронавирусных ограничений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Усиление санкций против РФ за "замороженные" конфликты больше не является действенным методом - Макрон

Встреча Байдена с Путиным ожидается 15-16 июня в Швейцарии - СМИ

Сопредседатель немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Габек поддерживает предоставление Украине оборонительных видов вооружения - F.A.Z.

Латвия высылает белорусских дипломатов в ответ на высылку своего посла из Минска

Кличко: Кто-то хотел во главе столицы на 100% своего человека, но имеем на 100% человека киевлян

ПОСЛЕДНЕЕ

Усиление санкций против РФ за "замороженные" конфликты больше не является действенным методом - Макрон

Главы МИД Украины и Турции обсудили подготовку к Дипломатическому форуму в Анталии

Байден обсудит с Путиным насущные вопросы для восстановления стабильных двусторонних отношений - Белый дом

Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности

Встреча Байдена с Путиным ожидается 15-16 июня в Швейцарии - СМИ

"Голос" открыл партийный офис в Сумах

Сопредседатель немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Габек поддерживает предоставление Украине оборонительных видов вооружения - F.A.Z.

Нардеп Гончаренко предлагает усовершенствовать процедуру прекращения и отмены военного положения

Тимошенко: Президент знает, что вся страна против продажи земли, и идет против воли людей

Кулеба и сопредседатель немецкой партии "Союз 90/Зеленые" обсудили противодействие строительству "Северного потока–2"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА