Белорусская оппозиция заявила о подготовке новой активной фазы протестов

Офис экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, координационный совет, народное антикризисное управление, штаб экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало и другие представители белорусской оппозиции заявили о подготовке к новой активной фазе протестов.

"Мы сами, белорусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать - окно возможностей открыто. Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста", - говорится в опубликованном в среду сообщении Телеграм-канала Тихановской.

Как указали авторы, оппозиция едина "в оценке того, что в результате бездумных действий нелегитимного режима Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте". "Режим на грани тотальной изоляции - как никогда прежде. ЕС, США, Великобритания, Япония, Канада и другие страны уже действуют и делают все возможное, чтобы помочь нам, белорусам", - говорится в сообщении.

Согласно информации, оппозиция собралась на экстренную встречу демократических сил, где обсудила усиление международного давления и конкретные меры в ответ на действия Лукашенко, контакт с чиновниками внутри Беларуси, "наращивание структуры партизанского движения внутри Беларуси", проект амнистии и реабилитации участников протестов.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. Находившиеся на борту самолета редактор внесенного в список экстремистских Телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного экстремистским Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега были задержаны белорусскими властями. В ответ многие европейские перевозчики приняли решение не использовать воздушное пространство Беларуси.