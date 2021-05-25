Политика

17:42 25.05.2021

Главы МИД Украины и Турции обсудили подготовку к Дипломатическому форуму в Анталии

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Главы МИД Украины и Турции обсудили подготовку к Дипломатическому форуму в Анталии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Отдельной темой разговора стала подготовка к Дипломатическому форуму в Анталии в июне и Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится 7-8 июля в Вильнюсе", - указывается в сообщении.

Стороны также обсудили ход выполнения договоренностей глав государств на Девятом заседании Стратегического совета высокого уровня Украины и Турции 10 апреля в Стамбуле

Кулеба поблагодарил турецкую сторону за твердую позицию непризнания попыток Российской Федерации легитимизировать временную оккупацию Крыма, а также за решительную поддержку инициативы Крымской платформы.

"Украина благодарна Турции за принципиальность в вопросе Крыма. Киев и Анкара едины в понимании, что Крым - это Украина. Был, есть и будет. Попытки легитимизировать временную российскую оккупацию полуострова обречены на провал ", - подчеркнул Кулеба.

Чавушоглу в свою очередь подтвердил поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах, и заверил в готовности турецкой стороны принять участие в саммите Крымской платформы 23 августа этого года и ее дальнейшей работе.

Он также подчеркнул, что поддержка территориальной целостности Украины и непризнание незаконной аннексии Крыма Россией является не только давней и последовательной политикой Анкары, но и делом принципа для Турции

Министры уделили особое внимание ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Кулеба отметил важный вклад дипломатических усилий Анкары в прекращении эскалации израильско-палестинского конфликта. Стороны подчеркнули необходимость дальнейших консолидированных усилий международного сообщества с целью недопущения кровопролития и обеспечения устойчивого урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Теги: #кулеба #турция #украина #мид
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