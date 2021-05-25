Политика

17:19 25.05.2021

Байден обсудит с Путиным насущные вопросы для восстановления стабильных двусторонних отношений - Белый дом

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Байден обсудит с Путиным насущные вопросы для восстановления стабильных двусторонних отношений - Белый дом

Президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин 16 июня в Женеве обсудят многочисленные срочные вопросы, решение которых необходимо для стабильных и предсказуемых отношений, заявил во вторник Белый дом.

"Президент Байден встретится с президентом Путиным в Женеве в Швейцарии 16 июня 2021 года. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией", - говорится в заявлении.

Со своей стороны Кремль заявил, что стороны намереваются обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Теги: #байден #путин
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