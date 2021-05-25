Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности

Группа народных депутатов Украины внесла в Верховную Раду проект постановления об обращении украинского парламента к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентским ассамблеям ОБСЕ и НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси, "представляющим угрозу международной безопасности".

Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте во вторник под №5560. Его текст на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.

Авторами законопроекта выступили 29 народных депутатов парламентских фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа", группы "За будущее".