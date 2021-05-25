Сопредседатель немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Габек поддерживает предоставление Украине оборонительных видов вооружения - F.A.Z.

Сопредседатель немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Габек после переговоров 24 мая с президентом Украина Владимиром Зеленским выступил за предоставление Украине оборонных видов вооружений для возможности сопротивления российской военной агрессии на востоке страны, сообщается в немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Если на такую страну, как Украина, нападают, ей нельзя помешать в осуществлении самообороны и защиты … Стремление руководства Киева к получению оборонительных видов вооружений является обоснованным. Трудно отказать Украине в чем-то подобном", - заявил Габек в интервью немецкому изданию F.A.Z. после проведения в Киеве встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским вечером в понедельник, 24 мая.

По словам политика, "несмотря на то, что немецкая партия "Зеленые" считаются пацифистами, когда речь заходит о самообороне, нельзя отказывать стране, которая испытывает агрессию".

"Помощь для самозащиты не должна быть отклонена", - добавил Габек.

Габек также уточнил, что "дискуссия относительно членства Украины в НАТО не является законченной, однако этот вопрос сложный".

"Этот вопрос сложный. У НАТО нет единства по нему, а Украина не является полностью подготовленной (к вступлению в НАТО – ИФ)", - сказал Габек.

Вместе с тем он добавил, что ту перспективу членства в НАТО, которую Альянс открыл для Украины на саммите в Бухаресте в 2008 году, не следует "забирать с повестки дня и он (Роберт Габек – ИФ) хотел бы видеть перспективу вступления Украины в Североатлантический Альянс открытой".

"При этом, пока еще не настало время полноценно финализировать это решение", - сказал сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые".

Как сообщает немецкое издание, "комментарии Габека по поставке оборонительных систем вооружений Украине были связаны с желанием получить вооружение от немецкой стороны, список которого был предоставлен украинскими правительственными кругами весной этого года в связи с ростом российской эскалации вблизи украинских границ".

"Полученный от Украины список содержал перечень немецкого оружия и техники для защиты украинского побережья от возможной российской агрессии с моря. В него входили немецкие боезаряды для противокорабельных ракет типа "Sea Spear", зенитные пушки "GDM-008 Millennium" и беспилотные мини-подводные лодки типов "Sea Cat" и "Sea Fox". Они используются для подводной разведки и осуществления мероприятий по морскому разминированию", - сообщает издание.

Как сообщалось, 24 мая президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Габеком в Киеве, в ходе которой собеседники обсудили ход предвыборной кампании в немецкий Бундестаг, перспективы евроатлантических стремлений Украины, а также риски, которые может повлечь реализация проекта "Северный поток – 2".