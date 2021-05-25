Политика

12:17 25.05.2021

Нардеп Гончаренко предлагает усовершенствовать процедуру прекращения и отмены военного положения

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Нардеп Гончаренко предлагает усовершенствовать процедуру прекращения и отмены военного положения

Народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") предлагает усовершенствовать процедуру прекращения и отмены военного положения.

Соответствующий законопроект №5556 "О внесении изменений в закон "О правовом режиме военного положения" народный депутат зарегистрировал в Верховной Раде в понедельник, сообщает сайт парламента.

Народный депутат предлагает закрепить в законе норму, согласно которой военное положение на всей территории Украины или в отдельных ее местностях отменяется указом президента Украины по предложению Совета национальной безопасности и обороны (в ныне действующем законе президент может принять указ об отмене военного положения на всей территории Украины и ее регионах).

Гончаренко также предлагает норму, согласно которой Верховная Рада может обратиться к президенту с предложением об отмене военного положения.

В законопроекте уточняется, что с момента прекращения или отмены военного положения нормативно-правовые акты, принятые для обеспечения этого режима, не применяются и подлежат отмене органами государственной власти и органами местного самоуправления, которые их издали.

Согласно предложенным изменениям, с момента прекращения или отмены военного положения военное командование и военные администрации (в случае их создания) в порядке, установленном президентом, прекращают осуществление полномочий по обеспечению режима военного положения.

Гончаренко также предлагает новеллу, согласно которой указ президента о введении военного положения, не утвержденный Верховной Радой, теряет силу со следующего дня после дня принятия такого решения.

Теги: #гончаренко #евросолидарность #военное_положение
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