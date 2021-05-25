Тимошенко: Президент знает, что вся страна против продажи земли, и идет против воли людей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который "противоречит национальным интересам и снимает последние предохранители от распродажи украинской земли иностранцам", а власть продолжает "пренебрегать мнением людей, мастерски отводя внимание общества от этой темы", поэтому единственный шанс защитить 72% территории страны - это референдум.

Соответствующее заявление сделала глава партии "Батькивщина", народный депутат от одноименной фракции Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает пресс-служба политсилы во вторник.

По словам Тимошенко, речь идет о подписанном президентом законе 2194, который предусматривает изменения в Земельный кодекс, вводящие 5 серьезных новаций, которые фундаментально противоречат национальным интересам Украины.

"Первая новация - снимается весь контроль государства за экологическим использованием земель, за севооборотами. Вторая - они просто отменили в Земельном кодексе запрет на продажу земли иностранцам. Следующее - право распоряжаться особо ценными землями, а это леса, водоемы, природные и исторические заповедники, они переводят на местное самоуправление, чтобы они решали. Четвертое - они позволили снимать метровый верхний слой черноземов. Почему? А так как отдельной статьей они прописали приоритетное право покупать сельскохозяйственную землю тем, кто имеет лицензию на добычу полезных ископаемых", - разъяснила Тимошенко.

Она заявила, что это – "вопиющее посягательство на собственность украинского народа и дерзкое отношение к такому природного богатства как земля".

"Принятыми законами уничтожаются последние остатки украинского фермерства, так как их обяжут идти на аукционы и выкупать собственные земли, которые давались им в 90-е годы по 50 гектаров в постоянное бесплатное пользование. Весь мир идет по пути создания фермерских хозяйств, а у нас их уничтожают. Поэтому по социологическим опросам, 77% украинцев хотят проведения "земельного" референдума. Определяющее большинство людей против продажи земли - в период войны и в той форме, которая предлагает власть", - подчеркнула нардеп.

В партии напоминают, что ранее в селе Березовка Киевской области состоялось собрание инициативной группы, которое положило начало референдуму против распродажи украинской сельскохозяйственной земли.

В мероприятии приняли участие почти 20 тысяч человек со всех уголков Украины.