Политика

11:49 25.05.2021

Тимошенко: Президент знает, что вся страна против продажи земли, и идет против воли людей

2 мин читать
Тимошенко: Президент знает, что вся страна против продажи земли, и идет против воли людей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который "противоречит национальным интересам и снимает последние предохранители от распродажи украинской земли иностранцам", а власть продолжает "пренебрегать мнением людей, мастерски отводя внимание общества от этой темы", поэтому единственный шанс защитить 72% территории страны - это референдум.

Соответствующее заявление сделала глава партии "Батькивщина", народный депутат от одноименной фракции Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает пресс-служба политсилы во вторник.

По словам Тимошенко, речь идет о подписанном президентом законе 2194, который предусматривает изменения в Земельный кодекс, вводящие 5 серьезных новаций, которые фундаментально противоречат национальным интересам Украины.

"Первая новация - снимается весь контроль государства за экологическим использованием земель, за севооборотами. Вторая - они просто отменили в Земельном кодексе запрет на продажу земли иностранцам. Следующее - право распоряжаться особо ценными землями, а это леса, водоемы, природные и исторические заповедники, они переводят на местное самоуправление, чтобы они решали. Четвертое - они позволили снимать метровый верхний слой черноземов. Почему? А так как отдельной статьей они прописали приоритетное право покупать сельскохозяйственную землю тем, кто имеет лицензию на добычу полезных ископаемых", - разъяснила Тимошенко.

Она заявила, что это – "вопиющее посягательство на собственность украинского народа и дерзкое отношение к такому природного богатства как земля".

"Принятыми законами уничтожаются последние остатки украинского фермерства, так как их обяжут идти на аукционы и выкупать собственные земли, которые давались им в 90-е годы по 50 гектаров в постоянное бесплатное пользование. Весь мир идет по пути создания фермерских хозяйств, а у нас их уничтожают. Поэтому по социологическим опросам, 77% украинцев хотят проведения "земельного" референдума. Определяющее большинство людей против продажи земли - в период войны и в той форме, которая предлагает власть", - подчеркнула нардеп.

В партии напоминают, что ранее в селе Березовка Киевской области состоялось собрание инициативной группы, которое положило начало референдуму против распродажи украинской сельскохозяйственной земли.

В мероприятии приняли участие почти 20 тысяч человек со всех уголков Украины.

Теги: #земля #тимошенко #референдум
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:47 25.05.2021
Украина выходит на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли - Кирилл Тимошенко

Украина выходит на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли - Кирилл Тимошенко

10:40 25.05.2021
Открытие рынка земли приведет к росту минимум вдвое цены на землю на протяжении первых 3-5 лет - Шмыгаль

Открытие рынка земли приведет к росту минимум вдвое цены на землю на протяжении первых 3-5 лет - Шмыгаль

20:35 24.05.2021
Министр агрополитики анонсирует санкции СНБО против земельных махинаторов

Министр агрополитики анонсирует санкции СНБО против земельных махинаторов

11:44 24.05.2021
Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский

Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский

11:15 24.05.2021
Зеленский публично подписал закон №2194 о передаче сельхозземель из государственной в коммунальную собственность

Зеленский публично подписал закон №2194 о передаче сельхозземель из государственной в коммунальную собственность

13:54 23.05.2021
Зеленский 24 мая примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"

Зеленский 24 мая примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"

14:38 22.05.2021
"Батькивщина" определилась с формулировкой вопроса для референдума о рынке земли

"Батькивщина" определилась с формулировкой вопроса для референдума о рынке земли

16:38 21.05.2021
Аренда с/х земли в Украине в 2020 году подорожала в среднем на 6,5% - УКАБ

Аренда с/х земли в Украине в 2020 году подорожала в среднем на 6,5% - УКАБ

15:53 21.05.2021
Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"

Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"

11:18 21.05.2021
Вопрос Донбасса должен выноситься на референдум - Бойко

Вопрос Донбасса должен выноситься на референдум - Бойко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Латвия высылает белорусских дипломатов в ответ на высылку своего посла из Минска

Кличко: Кто-то хотел во главе столицы на 100% своего человека, но имеем на 100% человека киевлян

Кличко - Зеленскому: Я думал, что у нас общие враги

Идея об участии США в нормандском формате является бесперспективной, а иные варианты привлечения Штатов к процессу переговоров с Путиным - непонятны, считают в "Голосе"

Бороться с олигархами можно и без принятия законов - необходима политическая воля - нардеп Рахманин

ПОСЛЕДНЕЕ

Сопредседатель немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Габек поддерживает предоставление Украине оборонительных видов вооружения - F.A.Z.

Нардеп Гончаренко предлагает усовершенствовать процедуру прекращения и отмены военного положения

Кулеба и сопредседатель немецкой партии "Союз 90/Зеленые" обсудили противодействие строительству "Северного потока–2"

Гройсман: правительство Украины "сделает одолжение" Лукашенко, запретив авиасообщение с Беларусью

Латвия высылает белорусских дипломатов в ответ на высылку своего посла из Минска

Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Минска, в том числе запрет полетов для белорусской авиакомпании - Меркель

Порошенко призвал ввести жесткие санкции против режима Лукашенко и потребовал расследовать дело "вагнеровцев"

Украинские нардепы требуют прекратить дипломатические контакты с Беларусью

Кличко: Кто-то хотел во главе столицы на 100% своего человека, но имеем на 100% человека киевлян

Кличко - Зеленскому: Я думал, что у нас общие враги

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА