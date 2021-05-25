Политика

11:23 25.05.2021

Кулеба и сопредседатель немецкой партии "Союз 90/Зеленые" обсудили противодействие строительству "Северного потока–2"

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Кулеба и сопредседатель немецкой партии "Союз 90/Зеленые" обсудили противодействие строительству "Северного потока–2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и сопредседатель немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек, который посещает Украину с визитом, обсудили негативное влияние геополитического проекта "Северный поток – 2" на безопасность и стабильность в Европе.

"Больше всего нас беспокоит то, что "Северный поток-2" несет многочисленные вызовы безопасности. Нет никаких сомнений в том, что в случае завершения строительства, Россия будет использовать этот проект как инструмент продвижения своих геополитических интересов, в том числе в контексте усилий Нормандского формата и в Трехсторонний контактной группе. И речь идет не только об угрозе безопасности Украины, но и всей Европы ", - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины во вторник.

Он добавил, что международные партнеры должны активизировать усилия для противодействия завершению строительства "Северного потока-2".

В свою очередь Хабек выразил солидарность партии "Союз 90/Зеленые" с Украиной в этом вопросе. Немецкий политик заявил, что его политическая сила осознает риски "Северного потока – 2" для Германии и Европы в целом и выступает против его имплементации.

Собеседники отдельно обсудили ситуацию с безопасностью в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Как указывается в сообщении МИД Украины, Кулеба отметил, что отвод Россией определенного количества войск от границы с Украиной частично снизил уровень напряжения, в то же время не привел к деэскалации.

"Продолжающиеся обстрелы украинских позиций с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях подтверждают, что угроза дальнейших агрессивных действий России сохраняется", - подчеркнул министр.

В этом контексте глава МИД Украины рассказал, Хабеку об усилиях, предпринимаемых украинской стороной с целью продвижения политико-дипломатического урегулирования. Он подчеркнул важность тесного взаимодействия Украины, Германии и Франции для того, чтобы заставить Россию выполнять свои обязательства в рамках Нормандского формата.

Теги: #кулеба #северный_поток_2 #германия #мид
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