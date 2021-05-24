Латвия высылает белорусских дипломатов в ответ на высылку своего посла из Минска

Латвия в ответ на действия властей Беларусью, предписавших покинуть страну послу Латвии в этой стране Эйнару Семанису, предприняла симметричные действия, сообщили агентству BNS в министерстве иностранных дел Латвии.

В МИД Латвии была вызвана временная поверенная Беларуси Наталья Садовская и проинформирована о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами.

Как сообщалось, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал актом государственного вандализма инцидент с госфлагом Беларуси в Риге. В МИД Беларуси был вызван посол Латвии, которому было предложено покинуть страну в течение суток.

"Послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Белоруссию - в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - сказал министр.

Ранее в понедельник в Риге возле отеля "Radisson Blu Hotel Latvija", где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Беларуси был заменен на исторический бело-красно-белый флаг. Флаг возле отеля, где проживают участвующие в чемпионате хоккеисты, в том числе белорусские, заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис. Мэр Риги отметил, что этот жест - инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель - выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны авторитарного режима Александра Лукашенко.

В Минске расценили этот жест латвийской стороны как оскорбление государственного флага Республики Беларусь.