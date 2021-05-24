Политика

16:05 24.05.2021

Порошенко призвал ввести жесткие санкции против режима Лукашенко и потребовал расследовать дело "вагнеровцев"

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Порошенко призвал ввести жесткие санкции против режима Лукашенко и потребовал расследовать дело "вагнеровцев"

Введение новых санкций против белорусского режима и его российских покровителей должно стать адекватным ответом на грубые нарушения Лукашенко принципов демократии, считает пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Следует ввести персональные санкции против вдохновителей и исполнителей преступления по похищению человека. Следует прекратить авиационные полеты над территорией Беларуси. Установить запрет на полеты самолетов авиакомпании "Белавиа" в аэропорты Украины. Следует немедленно прекратить импорт белорусской электроэнергии в Украину. Усилить работу украинских спецслужб для нейтрализации угроз для жизни и здоровья оппонентов белорусской тирании, которые нашли убежище в Украине", - написал Порошенко в соцсети Facebook.

Он призвал Европейский Союз, США и других партнеров ввести аналогичные санкции против Беларуси, а украинскую власть – немедленно ввести эти санкции и в дальнейшем синхронизировать их с международными.

Порошенко также осудил методы борьбы режима Лукашенко с демократической оппозицией.

"Роман Протасевич, как и другие политические заключенные, должны быть немедленно и безусловно освобождены. Должны быть обеспечены права белорусской оппозиции. Еще в августе прошлого года я отмечал, что только путем проведения новых президентских выборов в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ Беларусь может вернуться на путь стабильного демократического развития. Теперь же очевидно, что сам Лукашенко в таких выборах участия принимать уже не может", - уверен он.

"Подчеркиваю, что новое преступление белорусского режима никоим образом не означает, что российские шпионы в украинской власти не должны понести наказание за слив россиянам секретной информации о спецоперации по задержанию наемников с российской частной армии Вагнера. Равно как и за срыв самой операции, которую украинские контрразведчики реализовывали совместно со спецслужбами одной из ведущих стран НАТО", - добавил Порошенко.

Он подчеркнул, что задержание Протасевича в Беларуси и спецоперация по задержанию "вагнеровцев" имеют принципиально разные цели.

"Не надо путать грешное с праведным. Лукашенко незаконно задержал оппозиционера, а украинская спецоперация имела целью привлечения к ответственности десятков российских военных преступников, которые убивали людей в Украине и других странах мира. Поэтому неуместны какие-либо параллели между сорванной операцией наших спецслужб, целью которой было защищать Украину от российской агрессии, и похищением оппозиционера по заданию белорусского диктатора", - резюмировал Порошенко.

Как сообщалось, пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс днем 23 мая, был посажен в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что решение о посадке самолета в Минске принял лично Александр Лукашенко. Также по его поручению для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. Компания Ryanair сообщила в воскресенье, что самолет приземлился в Минском аэропорту, поскольку белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе безопасности в самолете. После проверки самолета эта информация не подтвердилась, и он направился в пункт назначения.

Одним из пассажиров самолета был главный редактор признанного в Беларуси экстремистским интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич, который ранее был объявлен Беларусью в межгосударственный розыск. После посадки самолета он был задержан.

 

Теги: #порошенко #беларусь
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