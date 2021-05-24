Украинские нардепы требуют прекратить дипломатические контакты с Беларусью

Межфракционное объединение (МФО) Верховной Рады "За демократическую Беларусь" призывает прекратить какие-либо дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме вопросов беженцев и политзаключенных.

"Межфракционное объединение Верховной Рады Украины "За демократическую Беларусь" призывает ... на время, пока власть в Беларуси силой удерживает диктатор Александр Лукашенко (президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным - ИФ), официально признать белорусский режим представляющим угрозу международной безопасности, прекратить любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных", - отмечается в заявлении МФО в связи с задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Текст заявления обнародовал его председатель - народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.

Депутаты также требуют немедленно прекратить импорт электроэнергии из Беларуси, любое авиасообщение с Беларусью или над Беларусью и подготовить новый пакет санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении белорусских чиновников, включая Лукашенко. Кроме того, члены межфракционного объединения предлагают на официальном уровне назвать Лукашенко "самопровозглашенным президентом Беларуси" и использовать это определение в официальной документации.

"Призываем представителей международного сообщества и всех демократических стран, присоединиться к этим требованиям и поддержать жесткую реакцию в отношении режима Александра Лукашенко. Только таким образом можно заставить режим Лукашенко освободить Романа Протасевича и других политзаключенных", - подчёркивается в заявлении.