Кличко - Зеленскому: Я думал, что у нас общие враги

Лидер партии «УДАР», мэр Киева Виталий Кличко напомнил президенту Владимиру Зеленскому о необходимости "совместно бороться".

«Пытаются сделать врагов. Я президенту не враг. Я думал, что у нас общие враги: заоблачные тарифы, маленькие зарплаты, бедность, борьба с коронавирусом, российская агрессия и многие другие. Это наши общие вызовы. Я прихожу к президенту не по личным вопросам - личных вопросов у меня нет. Как мэр города, решая проблемы людей, как председатель Ассоциации городов Украины - по тарифам, ценам на газ. Множество вопросов каждый день. И это крайне важно - коммуникация. Я убежден, что должна быть синергия», - сказал Кличко эфире ток-шоу Савика Шустера в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Кличко якобы приходит в Офис президента и пытается встретиться с ним.

Мэр Киева отметил, что борьба внутри страны всегда имеет негативные последствия.

«Я в прошлом боец. И всегда остаюсь бойцом. Борюсь постоянно. Но ни в коем случае я не хочу бороться внутри страны. Это большая ошибка. У нас действительно много вызовов. И наши так называемые друзья очень ждут, что мы начнем бороться друг с другом. Нам нужно объединять усилия перед вызовами», - подчеркнул лидер «УДАРа».

Кличко подчеркнул, что интересы людей должны быть выше политических амбиций.

«Убежден, что обострение такой ситуации может нести негативные последствия и дестабилизации. Если будет дестабилизация в сердце страны, это будет иметь последствия по всем регионам. Интересы людей должны быть в приоритете перед персональными амбициями тех или иных политиков. Я всегда за это буду бороться», - подытожил лидер «УДАРа».

Президент Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг заявил, что не хочет говорить ни хорошего, ни плохого в адрес мэра Киева Виталия Кличко, и конкурентом на президентских выборах его не видит, а следственные действия правоохранителей на коммунальных предприятиях столицы поясняет исключительно хищениями средств их бюджета.

"Мне кажется, то, что вопросы правоохранителей, то, что идут обыски… Так не надо было красть деньги из бюджета. Мне кажется, это справедливо", - сказал Зеленский, указывая непосредственно на факт проведения обысков.

Он выразил мнение о том, что Кличко неправильно себя публично ведет.

"Мне кажется, справедливый вопрос: что он хочет от меня… Он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, даже приходит в Офис президента", - сказал глава государства.

Зеленский сказал, что он готов встретиться с Кличко, но у него пока не это не хватает времени.