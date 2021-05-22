Политика

14:38 22.05.2021

"Батькивщина" определилась с формулировкой вопроса для референдума о рынке земли

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"Батькивщина" определилась с формулировкой вопроса для референдума о рынке земли

Партия "Батькивщина" на проведенном в субботу, 22 мая, на инициативном собрании сформулировала вопрос, который может быть вынесен на всеукраинский референдум о рынке земли.

Как сообщает пресс-служба партии, вопрос будет звучать так: "Поддерживаете ли вы запрещение продажи земель сельскохозяйственного назначения любому, кроме государства Украина?". Формулировка была утверждена членами инициативной группы, организованной фермерскими и аграрными ассоциациями и профсоюзами, общественными организациями при поддержке "Батькивщины".

Кроме того, по итогам собрания были отобраны 11 тысяч человек, которые вскоре начнут сбор необходимых для инициирования референдума 3 миллионов подписей.

Лидер партии Юлия Тимошенко во время выступления напомнила, что с 1 июля 2021 года вступит в силу закон о рынке земли.

 

Теги: #земля #референдум #батькивщина
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