США и ЕС призвали украинскую власть обеспечить временную, но существенную роль независимых экспертов в ВСЮ, ВККС и НАБУ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов обсудили с представителями США и Европейского Союза усилия по реформированию Высшего совета юстиции (ВСЮ), Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), сообщило посольство США в Украине.

"Сделать это правильно чрезвычайно важно для правосудия в Украине. Мы продолжаем призывать украинскую власть выполнять свои обязательства следовать рекомендациям Венецианской комиссии по обеспечению временной, но существенной роли независимых экспертов в этих органах. Это кажется небольшим техническим вопросам, но это не так", - говорится в сообщении посольства на Facebook в пятницу.

В диппредставительстве подчеркнули, что независимые эксперты - единственный способ защитить эти органы, отвечающие за насущно необходимые судебные реформы и борьбу с коррупцией, от злонамеренного воздействия.

"Почему? Потому что такие эксперты не имеют конфликта интересов, предубеждений или каких-то задач отличных от защиты общественного блага", - указывается в публикации.