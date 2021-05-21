Политика

20:55 21.05.2021

США и ЕС призвали украинскую власть обеспечить временную, но существенную роль независимых экспертов в ВСЮ, ВККС и НАБУ

1 мин читать
США и ЕС призвали украинскую власть обеспечить временную, но существенную роль независимых экспертов в ВСЮ, ВККС и НАБУ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов обсудили с представителями США и Европейского Союза усилия по реформированию Высшего совета юстиции (ВСЮ), Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), сообщило посольство США в Украине.

"Сделать это правильно чрезвычайно важно для правосудия в Украине. Мы продолжаем призывать украинскую власть выполнять свои обязательства следовать рекомендациям Венецианской комиссии по обеспечению временной, но существенной роли независимых экспертов в этих органах. Это кажется небольшим техническим вопросам, но это не так", - говорится в сообщении посольства на Facebook в пятницу.

В диппредставительстве подчеркнули, что независимые эксперты - единственный способ защитить эти органы, отвечающие за насущно необходимые судебные реформы и борьбу с коррупцией, от злонамеренного воздействия.

"Почему? Потому что такие эксперты не имеют конфликта интересов, предубеждений или каких-то задач отличных от защиты общественного блага", - указывается в публикации.

 

Теги: #набу #эксперты #суды
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:18 21.05.2021
Дело "Роттердам+" закрыто в четвертый раз, НАБУ оспорит решение прокурора САП

Дело "Роттердам+" закрыто в четвертый раз, НАБУ оспорит решение прокурора САП

16:01 12.05.2021
Экс-глава департамента финансового менеджмента ПриватБанка Бычихина объявлена в розыск

Экс-глава департамента финансового менеджмента ПриватБанка Бычихина объявлена в розыск

17:01 05.05.2021
Депутаты предлагают адаптировать закон о НАБУ к Конституции Украины

Депутаты предлагают адаптировать закон о НАБУ к Конституции Украины

11:42 03.05.2021
Независимые эксперты номинационного комитета по назначениям в набсоветы заявили о приостановке работы в Украине

Независимые эксперты номинационного комитета по назначениям в набсоветы заявили о приостановке работы в Украине

17:26 27.04.2021
ЕСПЧ обратился к Украине с просьбой опровергнуть жалобы на политические преследования со стороны НАБУ

ЕСПЧ обратился к Украине с просьбой опровергнуть жалобы на политические преследования со стороны НАБУ

14:39 26.04.2021
Дело Игоря Гладковского передано в суд - НАБУ

Дело Игоря Гладковского передано в суд - НАБУ

18:43 22.04.2021
Экс-первый замсекретаря СНБО Гладковский подает в суд на НАБУ

Экс-первый замсекретаря СНБО Гладковский подает в суд на НАБУ

16:21 22.04.2021
Послы G7 приветствовали продвижение нового законодательства, гарантирующего независимость и операционную эффективность НАБУ

Послы G7 приветствовали продвижение нового законодательства, гарантирующего независимость и операционную эффективность НАБУ

14:40 22.04.2021
НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского по делу о "схемах" в оборонпроме

НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского по делу о "схемах" в оборонпроме

18:42 21.04.2021
Экс-топ-менеджеров "Укринмаша" уличили в растрате 3,5 млн грн - НАБУ

Экс-топ-менеджеров "Укринмаша" уличили в растрате 3,5 млн грн - НАБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Идея об участии США в нормандском формате является бесперспективной, а иные варианты привлечения Штатов к процессу переговоров с Путиным - непонятны, считают в "Голосе"

Бороться с олигархами можно и без принятия законов - необходима политическая воля - нардеп Рахманин

Разумков: Референдум сравним со скальпелем - его результат зависит от того, в чьих он руках

Стефанишина обсудила вопрос безопасности и интеграции Украины в ЕС с послами 27 стран Союза

Кличко: Я не оббиваю пороги кабинетов Офиса президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Медведчук считает необходимой встречу президентов Украины и РФ для мира на Донбассе

США при переговорах Зеленского и Путина могут быть задействованы в рамках спецмиссии - нардеп Бойко

Вынесение вопроса о ситуации на Донбассе на всеукраинский референдум создаёт опасный прецедент - нардеп Фриз

Прекращение конфликта на востоке Украины без потери суверенитета возможно благодаря международной коалиции и совместным действиям с партнерами по его деэскалации - нардеп Фриз

Идея об участии США в нормандском формате является бесперспективной, а иные варианты привлечения Штатов к процессу переговоров с Путиным - непонятны, считают в "Голосе"

Бороться с олигархами можно и без принятия законов - необходима политическая воля - нардеп Рахманин

Разумков: Референдум сравним со скальпелем - его результат зависит от того, в чьих он руках

В "Голосе" считают, что ситуация на Донбассе не является предметом референдума, но на этой идее смогут паразитировать различные политсилы

Решение США отменить санкции в отношении "Nord Stream 2" является большой победой для Кремля и большим разочарованием для Украины - экс-глава МИД Литвы

Европарламент принял антикитайскую резолюцию, замораживающую ратификацию соглашения об инвестициях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА