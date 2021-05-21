Политика

18:19 21.05.2021

Медведчук считает необходимой встречу президентов Украины и РФ для мира на Донбассе

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Медведчук считает необходимой встречу президентов Украины и РФ для мира на Донбассе

Народный депутат Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук выступает за необходимость восстановления отношений Украины с РФ посредством переговоров на высшем уровне, прежде всего, для установления мира на востоке Украины.

"Я бы очень хотел, чтобы отношения между Украиной и РФ были восстановлены…. Самый главный вопрос – это даже не экономика… Самое главное – мир на Донбассе. Сегодня все это хорошо понимают… И мне очень бы хотелось, чтобы президент Украины господин Зеленский осознал на сегодняшний день, что очень нужна его встреча с Путиным", - сказал Медведчук журналистам в пятницу после оглашения определения Киевского апелляционного суда, оставившего его под домашним арестом.

"Очень нужны договоренности. Крайне необходимым является выполнение Минских соглашений. Нужен прямой диалог с неконтролируемой территорией, потому что люди, которые живут там, – это граждане Украины... Надо искать общий язык, надо устанавливать диалог, за который наша партия всегда выступала и продолжает выступать… чтобы мир вернулся на украинскую землю… Это во многом зависит в том числе от переговоров между господином Зеленским и господином Путиным", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, как повлияет его уголовное преследование на политический рейтинг власти, Медведчук сказал: "Об этом я не могу судить. Запугать нас у них точно не получится… По крайней мере, мы не ориентируемся на пиар, на дивиденды, добытые такие путями".

Теги: #позиция #медведчук #президенты
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