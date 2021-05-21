США при переговорах Зеленского и Путина могут быть задействованы в рамках спецмиссии - нардеп Бойко

В депутатской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) поддерживают необходимость проведения встречи президентов Украины и России для урегулирования ситуации на Донбассе, а также считают, что Соединённые Штаты Америки могут быть задействованы в этом процессе в рамках специальной миссии.

"Мы (фракция "ОПЗЖ" - ИФ), безусловно, выступаем за встречу президентов Украины и России, потому что диалог важен: договариваться всегда лучше, чем стоять. Есть ли готовность сегодня, мне тяжело судить, поскольку переговоры действительно зашли в тупик - и по минской группе, и по нормандскому формату. Что касается привлечения дополнительных участников, то я не хочу комментировать, потому что это может быть только при условии, когда все члены нормандского формата будут согласны с этим", - сказал сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Вместе с тем он уточнил, что Соединённые Штаты Америки могут быть задействованы в этом процессе в рамках специальной миссии, которая действовала ранее: "Был постпредставитель Америки и председатель Российской Федерации, у них был между собой диалог, и на первом этапе он шел достаточно продуктивно".

"И вот это, наверное, тот механизм, который уже был, и который надо возобновить", - подчеркнул Бойко.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что кроме нормандского формата (Украина, Германия, Франция, РФ) для урегулирования ситуации на Донбассе должна состояться его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а также к этому должны быть привлечены Соединённые Штаты Америки.

Американский дипломат Курт Волкер был специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах.