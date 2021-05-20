Политика

21:17 20.05.2021

Борьба с олигархами не является тождественной к борьбе с политическими оппонентами - нардеп Фриз

2 мин читать
Борьба с олигархами не является тождественной к борьбе с политическими оппонентами - нардеп Фриз

Борьба с олигархами не является тождественной к борьбе с политическими оппонентами, считает народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз.

"Борьба с олигархами не является тождественной к борьбе с политическими оппонентами. Желание Зеленского расправиться с президентом Порошенко проявляется в очень разных формах. На мой взгляд, все это выглядит определенным маниакальным комплексом, навязчивой идеей. Я думаю, что отсутствие реальных побед Зеленского, вроде получения безвиза, Томоса или восстановления вместе с волонтерами и партнерами Вооруженных сил, создания международной коалиции в поддержку Украины в войне с Россией, и толкает Зеленского на борьбу с Петром Алексеевичем, как олицетворением этих достижений. Мне на ум приходит древнеримский Нерон, который решил сжечь Рим, чтобы войти в историю. Так же и Зеленский стремится уничтожить более эффективного предшественника, чтобы скрыть истину: король - голый", - сказала она агентству Интерфакс-Украина, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке законопроекта о деолигархизации.

"Я также убеждена, что наличие подготовки законопроекта о деолигархизации капитала и его использования в политике не является преступлением. Вопрос в том, каким способом используются те средства в политике. Следует вспомнить, что Зеленский стал президентом именно на олигархические деньги. Вопрос прежде всего в том, чтобы все без исключения и манипуляции выполняли и придерживались норм действующего антикоррупционного законодательства. Кейсы Гео Лероса и многочисленные факты коррупционных обвинений в отношении окружения Зеленского свидетельствует о том, что Офис президента ориентирован на выборочное правосудие, имитацию борьбы с коррупцией и политические притеснения оппозиции и всех свободно мыслящих. Этим Зеленский похож на Путина и африканских диктаторов: конкурентов нет, а оппоненты уничтожаются в любой способ", - добавила Фриз.

Как сообщалось, Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая проинформировал, что подготовка законопроекта о деолигархизации уже практически завершена, и документ появится на следующей неделе.

Теги: #политоппоненты #олигархи #борьба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:29 20.05.2021
Борьба с олигархами не является тождественной к борьбе с политическими оппонентами - нардеп Фриз

Борьба с олигархами не является тождественной к борьбе с политическими оппонентами - нардеп Фриз

20:34 20.05.2021
Бороться с олигархами можно и без принятия законов - необходима политическая воля - нардеп Рахманин

Бороться с олигархами можно и без принятия законов - необходима политическая воля - нардеп Рахманин

12:21 14.05.2021
После Медведчука деолигархизация коснется и других, пока они все не станут просто крупными бизнесменами – Зеленский

После Медведчука деолигархизация коснется и других, пока они все не станут просто крупными бизнесменами – Зеленский

12:24 12.05.2021
Секретарь СНБО считает основным признаком зачисления к олигархам влияние на власть

Секретарь СНБО считает основным признаком зачисления к олигархам влияние на власть

19:38 11.05.2021
Подозрение Медведчуку в госизмене это следствие политики Зеленского к действиям олигархов – Подоляк

Подозрение Медведчуку в госизмене это следствие политики Зеленского к действиям олигархов – Подоляк

12:07 11.05.2021
В СНБО к среде олигархов уверенно относят 13 персон – Данилов

В СНБО к среде олигархов уверенно относят 13 персон – Данилов

16:29 21.04.2021
Ермак: коррупционно-олигархическая система сопротивляется реформам Зеленского, но это его не остановит

Ермак: коррупционно-олигархическая система сопротивляется реформам Зеленского, но это его не остановит

13:35 17.04.2021
Правительство должно не угрожать мэрам городов, а помогать преодолеть пандемию - Кличко

Правительство должно не угрожать мэрам городов, а помогать преодолеть пандемию - Кличко

02:27 17.04.2021
Кличко: Есть два пути борьбы с распространением коронавируса - массовая вакцинация и ограничение контактов между людьми

Кличко: Есть два пути борьбы с распространением коронавируса - массовая вакцинация и ограничение контактов между людьми

20:10 15.04.2021
Зеленский анонсировал разработку законопроекта об ограничении влияния олигархов в Украине

Зеленский анонсировал разработку законопроекта об ограничении влияния олигархов в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Идея об участии США в нормандском формате является бесперспективной, а иные варианты привлечения Штатов к процессу переговоров с Путиным - непонятны, считают в "Голосе"

Бороться с олигархами можно и без принятия законов - необходима политическая воля - нардеп Рахманин

Разумков: Референдум сравним со скальпелем - его результат зависит от того, в чьих он руках

Стефанишина обсудила вопрос безопасности и интеграции Украины в ЕС с послами 27 стран Союза

Кличко: Я не оббиваю пороги кабинетов Офиса президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Вынесение вопроса о ситуации на Донбассе на всеукраинский референдум создаёт опасный прецедент - нардеп Фриз

Прекращение конфликта на востоке Украины без потери суверенитета возможно благодаря международной коалиции и совместным действиям с партнерами по его деэскалации - нардеп Фриз

Идея об участии США в нормандском формате является бесперспективной, а иные варианты привлечения Штатов к процессу переговоров с Путиным - непонятны, считают в "Голосе"

Разумков: Референдум сравним со скальпелем - его результат зависит от того, в чьих он руках

В "Голосе" считают, что ситуация на Донбассе не является предметом референдума, но на этой идее смогут паразитировать различные политсилы

Решение США отменить санкции в отношении "Nord Stream 2" является большой победой для Кремля и большим разочарованием для Украины - экс-глава МИД Литвы

Европарламент принял антикитайскую резолюцию, замораживающую ратификацию соглашения об инвестициях

Стефанишина обсудила с еврокомиссаром Варгеи открытие границ ЕС для путешествующих из третьих стран и предоставление Украине транша макрофинансовой поддержки

Стефанишина обсудила вопрос безопасности и интеграции Украины в ЕС с послами 27 стран Союза

Претенденты на пост канцлера ФРГ Лашет и Шольц - за "Северный поток 2", лидер "Зеленых" Бербок - против

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА