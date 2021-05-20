Прекращение конфликта на востоке Украины без потери суверенитета возможно благодаря международной коалиции и совместным действиям с партнерами по его деэскалации - нардеп Фриз

Прекращение войны на востоке Украины без потери суверенитета и национальных интересов возможно благодаря международной коалиции и совместным действиям с партнерами по деэскалации конфликта, считает народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз.

"Зеленский пытается договориться с Путиным с первого дня каденции. Впрочем, он не понимает, что Россия не договаривается. Она или проиграет, как в случае с распадом Советского Союза и Российской империей, или достигает целей, дерзко нарушая международное право, как в случае с ПМР, Абхазией и Южной Осетией. Единственный сценарий прекращения войны без потери суверенитета и национальных интересов - это международная коалиция и совместные действия с партнерами по деэскалации. Наглядный пример - Азербайджан, который ждал два десятка лет, чтобы восстановить целостность государства", - сказала Фриз в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что прекращение войны возможно двумя способами: победа или капитуляция, и подчеркнула, что "с Россией других вариантов нет".

"Поэтому мы должны готовиться к тому, что вопрос оккупированных территорий не может быть решен быстро после того, как Россия непосредственно участвует в боевых действиях на востоке с 2014 года", - добавила политик.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что кроме нормандского формата (Украина, Германия, Франция, РФ) для урегулирования ситуации на Донбассе должна состояться его встреча президентом РФ Владимиром Путиным, а также привлечены США.