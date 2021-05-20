Идея об участии США в нормандском формате является бесперспективной, а иные варианты привлечения Штатов к процессу переговоров с Путиным - непонятны, считают в "Голосе"

Идея о привлечении Соединённых Штатов Америки к участию в нормандском формате является бесперспективной, а другие варианты привлечения США к процессу переговоров с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на востоке Украины, которые рассматривает президент Владимир Зеленский, требуют объяснения, считает член фракции "Голос", представитель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Если он (Зеленский - ИФ) собирается встречаться с ним с глазу на глаз, то зачем тогда ему нормандский формат... Если Соединённые Штаты хотели или могли бы присоединиться к нормандскому формату, то это уже давно произошло бы. Но США не могут и не хотят к нему присоединяться, в том числе и ввиду того, что подобного намерения не демонстрируют ни Россия, ни Франция, ни Германия, которые не видят необходимости расширять формат. США, безусловно, принимают участие в урегулировании ситуации, сложившейся на востоке Украины, но идеи касательно привлечение Соединённых Штатов к нормандскому формату бесперспективны", - сказал Рахманин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем он подчеркнул, что в случае, если речь идёт не о расширении нормандского формата, то, исходя из заявления президента, "непонятно, каким образом он собирается привлекать к этому процессу США, которые и так стараются предоставлять нам необходимую помощь, дипломатическую и политическую".

Кроме того, Рахманин отметил, что "даже такому неопытному политику, как Зеленский, должно было хватить двух лет, чтобы понять, что с Путиным договориться невозможно".

Со своей стороны председатель депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк напомнил, что по поводу вопроса урегулирования ситуации на Донбассе у "Голоса" имеется наработанный политсилой конкретный план - план холодной деоккупации.

"Он достаточно детализированный, и предусматривает в частности, привлечение новых партнёров. Мне кажется, это единственный путь, по которому мы можем пойти. Не нужно рассчитывать, что это будет быстро, поскольку вопрос войны, которую начала Россия, используя наши территории, он наиболее сложный в Украине. Соответственно, если власть использует наш план, я приветствую это. Поддержка международных партнёров - это одна из наиболее сильнейших переговорных позиций, после наличия боеспособной армии", - добавил Железняк в комментарии агентству.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что кроме нормандского формата (Украина, Германия, Франция, РФ) для урегулирования ситуации на Донбассе должна состояться его встреча президентом РФ Владимиром Путиным, а также привлечены США.