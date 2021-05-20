Разумков: Референдум сравним со скальпелем - его результат зависит от того, в чьих он руках

Референдум сравним со скальпелем - его эффективность зависит от того, в чьих руках находится этот инструмент, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Давайте подойдем профессионально к этому вопросу. Референдум - такой эффективный инструмент, благодаря которому мы получили в свое время независимость. Но референдум я люблю сравнивать со скальпелем - в руках хирурга это может спасти страну… Важно, чтобы он не попал в плохие руки",- сказал Разумков вечером в четверг в эфире телеканала "Прямой", отвечая на вопрос о возможности проведения референдума о статусе Донбасса.

Он подчеркнул, что не видел пока пресс-конференции главы государства, и не будет комментировать голословно.

"Я думаю, что мы всегда, как власть должны выходить из интересов нашего государства и действовать исключительно для того, чтобы вернуть свои территории. Вы понимаете, что такое референдум? Надо понимать, какие вопросы выносятся, какое будет последствие, и что мы хотим там обсудить", - отметил спикер парламента.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в четверг сказал о возможности проведения всеукраинского референдума по вопросу ситуации на востоке Украины.