В "Голосе" считают, что ситуация на Донбассе не является предметом референдума, но на этой идее смогут паразитировать различные политсилы

Урегулирование ситуации на востоке Украины не может быть предметом всеукраинского референдума, но идею его проведения смогут использовать в своих целях представители различных политических сил, считают глава депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк и член фракции, представитель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Я не думаю, что это хорошая инициатива. Более того, на ней будут паразитировать различные политические силы, причем не всегда те, которые поддерживают независимость Украины. Например, я думаю, что господин Медведчук точно не останется в стороне, независимо от того, где он будет находиться. Любой референдум - это попытка набрать политические баллы на той теме, где этого делать не стоит", - сказал Железняк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

При этом, он убежден, что проблема ситуации на Донбассе решается не путём референдума, а "сложных, продолжительных и иногда довольно небезопасных переговоров, когда рядом с нами за стол садятся наши международные партнёры - это и Франция, и Германия, а также мы привлекаем Соединённые Штаты Америки и Великобританию, имея чёткие позиции, от которых мы не отходим".

В свою очередь Сергей Рахманин в комментарии агентству подчеркнул, что ситуация на Донбассе - это не предмет рассмотрения на референдуме.

"Даже соответствующий закон (о всеукраинском референдуме - ИФ), который критиковали наша партия и фракция, исключает то, что предметом референдума может быть вопрос, направленный на нарушение государственного суверенитета или территориальной целостности Украины. Но пока непонятно, что именно имел в виду президент", - отметил политик.

Он также обратил внимание на то, что вопросы войны и мира не рассматриваются на референдуме, поскольку его как инструмент следует использовать лишь тогда, когда есть чёткое представление о том, как решить ту или иную проблему, а волей народа можно подкрепить свое видение.

"За два года я так и не понял, в чем состоит видение президента касательно деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий. То есть ему для начала следует определиться с тем, что именно он хочет делать, а затем уже говорить о референдуме", - доставил Рахманин.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил о возможности проведения всеукраинского референдума по вопросу ситуации на востоке Украины.