Политика

20:15 20.05.2021

В "Голосе" считают, что ситуация на Донбассе не является предметом референдума, но на этой идее смогут паразитировать различные политсилы

2 мин читать
В "Голосе" считают, что ситуация на Донбассе не является предметом референдума, но на этой идее смогут паразитировать различные политсилы

Урегулирование ситуации на востоке Украины не может быть предметом всеукраинского референдума, но идею его проведения смогут использовать в своих целях представители различных политических сил, считают глава депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк и член фракции, представитель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Я не думаю, что это хорошая инициатива. Более того, на ней будут паразитировать различные политические силы, причем не всегда те, которые поддерживают независимость Украины. Например, я думаю, что господин Медведчук точно не останется в стороне, независимо от того, где он будет находиться. Любой референдум - это попытка набрать политические баллы на той теме, где этого делать не стоит", - сказал Железняк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

При этом, он убежден, что проблема ситуации на Донбассе решается не путём референдума, а "сложных, продолжительных и иногда довольно небезопасных переговоров, когда рядом с нами за стол садятся наши международные партнёры - это и Франция, и Германия, а также мы привлекаем Соединённые Штаты Америки и Великобританию, имея чёткие позиции, от которых мы не отходим".

В свою очередь Сергей Рахманин в комментарии агентству подчеркнул, что ситуация на Донбассе - это не предмет рассмотрения на референдуме.

"Даже соответствующий закон (о всеукраинском референдуме - ИФ), который критиковали наша партия и фракция, исключает то, что предметом референдума может быть вопрос, направленный на нарушение государственного суверенитета или территориальной целостности Украины. Но пока непонятно, что именно имел в виду президент", - отметил политик.

Он также обратил внимание на то, что вопросы войны и мира не рассматриваются на референдуме, поскольку его как инструмент следует использовать лишь тогда, когда есть чёткое представление о том, как решить ту или иную проблему, а волей народа можно подкрепить свое видение.

"За два года я так и не понял, в чем состоит видение президента касательно деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий. То есть ему для начала следует определиться с тем, что именно он хочет делать, а затем уже говорить о референдуме", - доставил Рахманин.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил о возможности проведения всеукраинского референдума по вопросу ситуации на востоке Украины.

Теги: #референдум #рада #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:25 20.05.2021
Вынесение вопроса о ситуации на Донбассе на всеукраинский референдум создаёт опасный прецедент - нардеп Фриз

Вынесение вопроса о ситуации на Донбассе на всеукраинский референдум создаёт опасный прецедент - нардеп Фриз

21:14 20.05.2021
Прекращение конфликта на востоке Украины без потери суверенитета возможно благодаря международной коалиции и совместным действиям с партнерами по его деэскалации - нардеп Фриз

Прекращение конфликта на востоке Украины без потери суверенитета возможно благодаря международной коалиции и совместным действиям с партнерами по его деэскалации - нардеп Фриз

21:14 20.05.2021
Прекращение конфликта на востоке Украины без потери суверенитета возможно благодаря международной коалиции и совместным действиям с партнерами по его деэскалации - нардеп Фриз

Прекращение конфликта на востоке Украины без потери суверенитета возможно благодаря международной коалиции и совместным действиям с партнерами по его деэскалации - нардеп Фриз

20:34 20.05.2021
Бороться с олигархами можно и без принятия законов - необходима политическая воля - нардеп Рахманин

Бороться с олигархами можно и без принятия законов - необходима политическая воля - нардеп Рахманин

20:29 20.05.2021
Разумков: Референдум сравним со скальпелем - его результат зависит от того, в чьих он руках

Разумков: Референдум сравним со скальпелем - его результат зависит от того, в чьих он руках

17:34 20.05.2021
Рада приняла в 1-м чтении законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для привлечения частных инвестиций

Рада приняла в 1-м чтении законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для привлечения частных инвестиций

15:09 20.05.2021
Зеленский: мы держимся за один процент вероятности урегулировать конфликт на Донбассе, не допустив его "заморозки"

Зеленский: мы держимся за один процент вероятности урегулировать конфликт на Донбассе, не допустив его "заморозки"

14:48 20.05.2021
Рада имплементировала нормы международного права, позволяющие привлекать к ответственности военных преступников

Рада имплементировала нормы международного права, позволяющие привлекать к ответственности военных преступников

13:28 20.05.2021
Местные референдумы очень важны для реформы народовластия в Украине, отмечает Зеленский

Местные референдумы очень важны для реформы народовластия в Украине, отмечает Зеленский

13:17 20.05.2021
Ситуация на Донбассе может стать предметом всеукраинского референдума – Зеленский

Ситуация на Донбассе может стать предметом всеукраинского референдума – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Идея об участии США в нормандском формате является бесперспективной, а иные варианты привлечения Штатов к процессу переговоров с Путиным - непонятны, считают в "Голосе"

Бороться с олигархами можно и без принятия законов - необходима политическая воля - нардеп Рахманин

Разумков: Референдум сравним со скальпелем - его результат зависит от того, в чьих он руках

Стефанишина обсудила вопрос безопасности и интеграции Украины в ЕС с послами 27 стран Союза

Кличко: Я не оббиваю пороги кабинетов Офиса президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Борьба с олигархами не является тождественной к борьбе с политическими оппонентами - нардеп Фриз

Идея об участии США в нормандском формате является бесперспективной, а иные варианты привлечения Штатов к процессу переговоров с Путиным - непонятны, считают в "Голосе"

Решение США отменить санкции в отношении "Nord Stream 2" является большой победой для Кремля и большим разочарованием для Украины - экс-глава МИД Литвы

Европарламент принял антикитайскую резолюцию, замораживающую ратификацию соглашения об инвестициях

Стефанишина обсудила с еврокомиссаром Варгеи открытие границ ЕС для путешествующих из третьих стран и предоставление Украине транша макрофинансовой поддержки

Стефанишина обсудила вопрос безопасности и интеграции Украины в ЕС с послами 27 стран Союза

Претенденты на пост канцлера ФРГ Лашет и Шольц - за "Северный поток 2", лидер "Зеленых" Бербок - против

Кличко: Я не оббиваю пороги кабинетов Офиса президента

Я не собирался и не собираюсь в команду Зеленского – Яценюк

Вакцину Pfizer в Украине сегодня получают приближенные к власти лица - Сюмар

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА