Политика

19:24 20.05.2021

Решение США отменить санкции в отношении "Nord Stream 2" является большой победой для Кремля и большим разочарованием для Украины - экс-глава МИД Литвы

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Решение США отменить санкции в отношении "Nord Stream 2" является большой победой для Кремля и большим разочарованием для Украины - экс-глава МИД Литвы

Решение США отменить санкции в отношении Nord Stream2 является большой победой для Кремля и большим разочарованием для Украины, заявил бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Поможет ли эта цена восстановить тандем США-Германия и поддержать политику сдерживания России, еще предстоит выяснить", - написал Линкявичюс в Twitter в четверг.

Как сообщалось, Госдеп США в среду проинформировал Конгресс США, что администрация Белого дома решила не вводить пакет новых санкций против проекта газопровода "Северный поток 2".

Источник: https://twitter.com/LinkeviciusL/status/1395405553808121859?s=20

Теги: #северный_поток #украина #литва
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