Политика

19:09 20.05.2021

Европарламент принял антикитайскую резолюцию, замораживающую ратификацию соглашения об инвестициях

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Европарламент принял антикитайскую резолюцию, замораживающую ратификацию соглашения об инвестициях

Европейский парламент в принятой в четверг резолюции резко осудил введенные Китаем санкции против ряда физических и юридических лиц ЕС, включая пятерых евродепутатов.

По мнению европейских парламентариев, "необоснованное и произвольное" решение китайской стороны "представляет собой атаку против фундаментальных свобод. Евродепутаты потребовали от китайских властей отменить "неоправданные ограничительные меры".

При этом они приветствовали внесение одной китайской организации и четырех лиц в европейский санкционный список глобального режима мер за нарушения прав человека.

Резолюция была принята 599 голосами "за", 30 - "против" при 58 воздержавшихся.

Европарламент объявил "обоснованно замороженными" переговоры о ратификации всеобъемлющего соглашения ЕС с Китаем об инвестициях.

Евродепутаты также призвали к пересмотру баланса отношений между ЕС и Китаем. Они высказались за набор автономных мер, таких как законодательство против искажающего воздействия иностранных субсидий на внутренний рынок, запрет на импорт товаров принудительного труда, а также улучшение и усиление регламента ЕС по проверке иностранных инвестиций.

Европарламент подчеркнул, что ЕС также должен адекватно противодействовать угрозам кибербезопасности и гибридным атакам Китая.

Теги: #ес #резолюция #китай #парламент
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