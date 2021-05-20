Политика

19:01 20.05.2021

Стефанишина обсудила с еврокомиссаром Варгеи открытие границ ЕС для путешествующих из третьих стран и предоставление Украине транша макрофинансовой поддержки

2 мин читать
Стефанишина обсудила с еврокомиссаром Варгеи открытие границ ЕС для путешествующих из третьих стран и предоставление Украине транша макрофинансовой поддержки

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи во время встречи обсудили открытие границ ЕС для путешествующих из третьих стран, реформы и предоставление Украине очередного транша макрофинансовой поддержки.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, также среди обсужденных тем были совместные усилия Украины и ЕС в борьбе с пандемией, реализация политик Европейского зеленого курса и приоритеты ЕС в контексте подготовки к саммиту "Восточного партнерства".

Стефанишина отметила, что важно выработать стратегический подход к обновлению европейской политики соседства.

"Восточное партнерство требует новых стимулов. Успешность этой инициативы для трансформаций во всем регионе будет зависеть от ее возможностей углублять секторальное сотрудничество и развивать зону свободной торговли с партнерами, которые настроены проводить комплексные реформы", - сказала Стефанишина.

Вице-премьер-министр также подчеркнула, что Украина разделяет цели Европейского зеленого курса и необходимость уменьшить углеродный след в производстве продукции.

"Вместе с тем Украина рассчитывает, что применение механизма пограничной углеродной корректировки в Украине будет реализован постепенно с учетом уже имеющихся обязательств сторон в рамках Соглашения об ассоциации и Парижского климатического соглашения", - сказано в сообщении правительства.

Со своей стороны еврокомиссар Варгеи подчеркнул важность усиления сопряженности между Украиной и ЕС, экономической интеграции, а также продолжении амбициозных реформ, которые Украина выполняет в рамках Соглашения об ассоциации.

Участники договорились работать вместе, чтобы результаты и преимущества европейской интеграции стали более ощутимыми и видимыми для граждан Украины.

Теги: #стефанишина #ес #варгеи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:09 20.05.2021
Европарламент принял антикитайскую резолюцию, замораживающую ратификацию соглашения об инвестициях

Европарламент принял антикитайскую резолюцию, замораживающую ратификацию соглашения об инвестициях

18:37 20.05.2021
Стефанишина обсудила вопрос безопасности и интеграции Украины в ЕС с послами 27 стран Союза

Стефанишина обсудила вопрос безопасности и интеграции Украины в ЕС с послами 27 стран Союза

19:16 19.05.2021
ЕС готов поддержать Украину в вопросах "зеленого перехода"

ЕС готов поддержать Украину в вопросах "зеленого перехода"

18:29 19.05.2021
Положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части цифровизации требуют обновления - Жовква

Положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части цифровизации требуют обновления - Жовква

14:18 19.05.2021
Зеленский подписал с премьером Эстонии Каллас заявление о поддержке вступления Украины в ЕС

Зеленский подписал с премьером Эстонии Каллас заявление о поддержке вступления Украины в ЕС

14:00 19.05.2021
Европарламент утвердил создание Фонда справедливого перехода объемом €17,5 млрд

Европарламент утвердил создание Фонда справедливого перехода объемом €17,5 млрд

20:54 18.05.2021
Главы МИД стран ЕС призвали стороны ближневосточного конфликта немедленно прекратить огонь и насилие

Главы МИД стран ЕС призвали стороны ближневосточного конфликта немедленно прекратить огонь и насилие

20:38 18.05.2021
Замгенсека НАТО Джоанэ поддержал усилия правительства Украины по достижению критериев членства в Альянсе - Стефанишина

Замгенсека НАТО Джоанэ поддержал усилия правительства Украины по достижению критериев членства в Альянсе - Стефанишина

17:46 18.05.2021
Стефанишина в НАТО обсудила предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке

Стефанишина в НАТО обсудила предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке

12:28 18.05.2021
ЕС разделяет приверженность "Ассоциированного трио" евроинтеграции – Стано

ЕС разделяет приверженность "Ассоциированного трио" евроинтеграции – Стано

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Стефанишина обсудила вопрос безопасности и интеграции Украины в ЕС с послами 27 стран Союза

Кличко: Я не оббиваю пороги кабинетов Офиса президента

Вакцину Pfizer в Украине сегодня получают приближенные к власти лица - Сюмар

МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовили визита руководителя ОП в США

Зеленский: Порошенко ко мне не приходит, мне так легче работать

ПОСЛЕДНЕЕ

Решение США отменить санкции в отношении "Nord Stream 2" является большой победой для Кремля и большим разочарованием для Украины - экс-глава МИД Литвы

Претенденты на пост канцлера ФРГ Лашет и Шольц - за "Северный поток 2", лидер "Зеленых" Бербок - против

Кличко: Я не оббиваю пороги кабинетов Офиса президента

Я не собирался и не собираюсь в команду Зеленского – Яценюк

Вакцину Pfizer в Украине сегодня получают приближенные к власти лица - Сюмар

МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовили визита руководителя ОП в США

Преодоление коррупции, прекращение войны и завершение эпохи бедности зависит от системности реформ в Украине - Рудик

Выборы на округе №87 прошли по закону, и победил на них Вирастюк - Зеленский

Зеленский: Порошенко ко мне не приходит, мне так легче работать

Снятие санкций с "Севпотока-2" будет проигрышем США и Байдена – президент Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА