Стефанишина обсудила с еврокомиссаром Варгеи открытие границ ЕС для путешествующих из третьих стран и предоставление Украине транша макрофинансовой поддержки

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи во время встречи обсудили открытие границ ЕС для путешествующих из третьих стран, реформы и предоставление Украине очередного транша макрофинансовой поддержки.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, также среди обсужденных тем были совместные усилия Украины и ЕС в борьбе с пандемией, реализация политик Европейского зеленого курса и приоритеты ЕС в контексте подготовки к саммиту "Восточного партнерства".

Стефанишина отметила, что важно выработать стратегический подход к обновлению европейской политики соседства.

"Восточное партнерство требует новых стимулов. Успешность этой инициативы для трансформаций во всем регионе будет зависеть от ее возможностей углублять секторальное сотрудничество и развивать зону свободной торговли с партнерами, которые настроены проводить комплексные реформы", - сказала Стефанишина.

Вице-премьер-министр также подчеркнула, что Украина разделяет цели Европейского зеленого курса и необходимость уменьшить углеродный след в производстве продукции.

"Вместе с тем Украина рассчитывает, что применение механизма пограничной углеродной корректировки в Украине будет реализован постепенно с учетом уже имеющихся обязательств сторон в рамках Соглашения об ассоциации и Парижского климатического соглашения", - сказано в сообщении правительства.

Со своей стороны еврокомиссар Варгеи подчеркнул важность усиления сопряженности между Украиной и ЕС, экономической интеграции, а также продолжении амбициозных реформ, которые Украина выполняет в рамках Соглашения об ассоциации.

Участники договорились работать вместе, чтобы результаты и преимущества европейской интеграции стали более ощутимыми и видимыми для граждан Украины.