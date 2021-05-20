Стефанишина обсудила вопрос безопасности и интеграции Украины в ЕС с послами 27 стран Союза

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в четверг, 20 мая, провела совместную встречу с послами 27 стран Европейского Союза в ходе обсуждения вопросов безопасности и европейской интеграции Украины в Комитете ЕС по политике и безопасности.

"Высоко ценю мою встречу со всеми 27 послами (стран ЕС - ИФ) в Комитете ЕС по политике и безопасности. Поблагодарила страны, входящие в состав Союза, за недвусмысленную поддержку нашей территориальной целостности. Также обсудили вопросы безопасности, проведения реформ и план дальнейшей интеграции в ЕС", - написала Стефанишина в твиттере.

Она также выразила надежду на то, что после завершения пандемия коронавируса члены Комитета посетят украинскую столицу.