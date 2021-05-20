Политика

18:35 20.05.2021

Претенденты на пост канцлера ФРГ Лашет и Шольц - за "Северный поток 2", лидер "Зеленых" Бербок - против

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Претенденты на пост канцлера ФРГ Лашет и Шольц - за "Северный поток 2", лидер "Зеленых" Бербок - против

Кандидат в канцлеры ФРГ от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что поддерживает позицию нынешнего правительства, считающего "Северный поток 2" нужным Берлину проектом.

По сообщению "Дойче Велле", в ходе теледебатов он пояснил, что прогнозирует повышение спроса в ФРГ на газ, так как страна планирует отказываться от других источников выработки электроэнергии, в частности - от бурого и каменного угля. В таких условиях, по мнению Лашета, стране будет нужен газ.

В то же время, Лашет выступил за то, чтобы ФРГ помогла Украине получить международно-правовые гарантии обеспечения ее энергетической безопасности.

Претендент на пост канцлера от социал-демократов на выборах в бундестаг Олаф Шольц, по сообщению Bloomberg, также заявил, что будет поддерживать "Северный поток 2", если станет канцлером ФРГ.

"США напрасно считают, что у Германии есть зависимость от российского газа", - приводит агентство слова Шольца.

Как сообщает Bloomberg, еще один претендент на пост канцлера - председатель партии "Зеленые" Анналена Бербок - выступила против проекта "Северный поток 2", подчеркнув, что он, минуя Украину, "ставит под угрозу ее безопасность".

Шольц возразил, пояснив, что "Северный поток 2" в данном случае - не помеха, а "текущей ответственностью правительства является обеспечение дальнейшего участия Украины в транзите газа".

Парламентские выборы в ФРГ пройдут в сентябре 2021 года. По их итогам определится, кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера.

Ранее в мае научный директор Германо-Российского форума, немецкий политолог Александр Рар заявил, что немецкие "Зеленые" имеют большие шансы провести успешную избирательную кампанию и выиграть предстоящие выборы в бундестаг у блока христианских партий ХДС/ХСС.

Теги: #северный_поток_2 #германия
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