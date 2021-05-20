Кличко: Я не оббиваю пороги кабинетов Офиса президента

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не приходит в Офис президента без заранее назначенных встреч и уже полгода не встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает пресс-служба столичного мэра, так он прокомментировал журналистам слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Кличко якобы приходит в Офис президента и пытается встретиться с ним.

"Я - человек воспитанный. Я не хожу кого-то ожидать. Может, меня с кем-то перепутали? Потому что мне есть чем заниматься. Перед тем как прийти, даже к друзьям, я всегда позвоню и спрошу, когда им удобно встретиться. Тем более, не в моих правилах ходить оббивать пороги кабинетов. Я, как мэр столицы, как председатель Ассоциации городов Украины, звонил в приемную, писал президенту - для встречи по рабочим вопросам. А вопросов у нас немало - и по газу, тарифам, неотложные вопросы столицы, вопросы местного самоуправления - всех членов АГУ. Встреча так и не состоялась. А когда нет коммуникации - это разве об эффективной работе и сотрудничестве?" - подчеркнул Кличко.

По словам киевского мэра, его удивили обвинения Зеленского в его сторону из разряда "не надо воровать из бюджета".

"Я уже комментировал эти срежиссированные обыски и массовые облавы, происходящие в последнее время. Это - манипуляции и дискредитация городской власти! Когда ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, - о финансовых нарушениях, которые выявили мы сами. Документы за несколько лет. Так что до этого делали с ними правоохранители? Может, президенту передают некую искаженную информацию? Поэтому, чтобы однозначно утверждать, все факты должны быть доказаны в законном порядке", - резюмировал мэр.