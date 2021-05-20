Вакцину Pfizer в Украине сегодня получают приближенные к власти лица - Сюмар

Наиболее эффективную вакцину Pfizer сегодня получают в Украине только члены правительства и чиновники министерств, заявила народный депутат Виктория Сюмар (фракция "Европейская солидарность").

"Мы сегодня получили многочисленные свидетельства того, что вакциной Pfizer в Украине вакцинируют представителей власти. Что массовая вакцинация Pfizer сегодня происходит в министерствах и ведомствах, в аппарате СНБО, в МИД", - приводит слова Сюмар с трибуны парламента пресс-служба "Евросолидарности".

Она напомнила, что одном из последних согласительных советов пятый президент Украины, лидер "Евросолиарности" Петр Порошенко привел данные с сайта Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о том, кого вакцинируют "Pfizer".

"… вакцину с самым высоким уровнем защиты дают сейчас не врачам, которые ежедневно рискуют собственной жизнью, не учителям, не группам риска. Ее дают представителям власти. Все происходит очень просто, никто не создает никакую логистику для массовой вакцинации. Просто на территорию министерств и ведомств приезжает машина, автомобиль, где происходит вакцинация", - сказала она.

При этом нардеп подчеркнула: "Миллионы украинцев сидят дома уже более года - это пенсионеры, люди с тяжелыми болезнями, онкобольные, со сложными формами гипертонии или диабета, поскольку они просто боятся выйти на улицу. В это время украинские чиновники получают вторую дозу Pfizer, для того чтобы получить паспорта вакцинации и беспрепятственно путешествовать в Европейский Союз".

"Владимир Зеленский на своей последней пресс-конференции сказал, что со Шмыгалем (премьер-министр Денис Шмыгаль – ИФ) являются чемпионами по борьбе с коронавирусом. Учитывая эти последние факты, думаю, вы являетесь чемпионами по цинизму и лжи", - отметила депутат.