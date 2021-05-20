Политика

16:11 20.05.2021

МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовили визита руководителя ОП в США

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МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовили визита руководителя ОП в США

Министерство иностранных дел Украины и украинское посольство в Вашингтоне не осуществляли подготовку визита руководителя Офиса президента в США, сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"В случае, если бы руководитель Офиса президента Украины планировал официальный визит в США или другую страну мира, его организация и подготовка происходили бы исключительно официальными дипломатическими каналами. Сообщения некоторых СМИ о якобы планируемой поездке лежат в плоскости инициативы частных лиц", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, в соответствии с национальным законодательством Украины, внешние отношения осуществляются через Министерство иностранных дел. В частности, в отношениях с США организация официальных визитов украинских и американских чиновников происходит дипломатическими, а не сторонними каналами, подчеркнул он.

"В связи с этим информируем, что Офис президента не озвучивал никаких инициатив по подготовке визита руководителя ОП Андрея Ермака в США, а также, по имеющейся в МИД информации, не уполномочивал посторонних лиц на организацию такого визита. Соответственно, МИД и посольство Украины в Вашингтоне не осуществляли подготовку такого визита", - добавил Николенко.

Теги: #сша #ермак #николенко #мид
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