Политика

15:17 20.05.2021

Преодоление коррупции, прекращение войны и завершение эпохи бедности зависит от системности реформ в Украине - Рудик

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Преодоление коррупции, прекращение войны и завершение эпохи бедности зависит от системности реформ в Украине - Рудик

Власть будет способна преодолеть коррупцию, прекратить войну и завершить эпоху бедности только при условии проведения системных реформ, заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик.

"В вопросе завершения войны иллюзия президента о том, что можно вести переговоры с Путиным, не оправдалась. Поэтому мы только потеряли два года времени и многочисленные жизни украинских защитников, а получили проявленный оборонный заказ, медленные темпы усиления армии и недостаточное международное давление на Россию", - цитирует Рудик пресс-служба партии "Голос".

По ее мнению, президент должен сконцентрироваться на реформе СБУ и армии по стандартам НАТО, привлечь больше международных партнеров, включая США, Великобританию и другие страны, чтобы усилить давление на страну-агрессора. Вместе с тем, как подчеркивает Рудик, парламентарии при этом должны разработать закон о территориальной обороне, которого до сих пор нет в государстве.

"В вопросе развития экономики в стране впервые с 2014-го года произошел отток инвестиций: в 2020 году государство потеряло 870 млн долларов и доверие инвесторов, а получило - обанкротившихся предпринимателей, оставшихся без поддержки. Хотя партия "Голос" предлагала принять антикризисный проект №5346 - о поддержке бизнеса в период локдаунов", - отметила депутат.

Поэтому сегодня, считает Рудик, власть должна перейти к системному экономическому плану: запустить Бюро экономической безопасности и оптимизировать налоговую систему. Она убеждена, что только так удастся уменьшить давление на экономику.

Ключевыми реформами для страны, подчеркнула лидер партии "Голос", являются правоохранительная и судебная, потому что без них президент и в дальнейшем "может продолжать точечные попытки преодолеть коррупцию, которые не будут иметь успеха без работающих судов, а дела подозреваемых в терроризме не будут доведены до конца".

В пресс-службе при этом напомнили, что фракция "Голос" внесла в Верховную Раду три законопроекта судебной реформы, которые помогут провести конкурсы в состав Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, а также привлечь международников к наблюдению за процессом.

Теги: #рудик #голос #реформы
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