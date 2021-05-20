Выборы на округе №87 прошли по закону, и победил на них Вирастюк - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что довыборы в парламент в округе №87 (центр – г.Надворная Ивано-Франковской области) прошли в соответствии с украинским законодательством, и победил на них кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк.

"Я уверен, что Центральная избирательная комиссия действовала согласно украинскому законодательству. Я уверен, что Василий Вирастюк победил в этом регионе", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Я хочу напомнить вам, почему там были правоохранители: потому что приехали с господином Шевченко (кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко – ИФ) на участок 200 людей с оружием, в спортивных костюмах… Это граждане Украины, но это не общество. Общество выбрало Вирастюка, а работать участку не давали именно эти молодчики", - добавил он.