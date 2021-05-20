Зеленский: Порошенко ко мне не приходит, мне так легче работать

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не поддерживает никаких связей с пятым президентом Украины (2014-2019), лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко.

"Относительно Петра Порошенко, у меня нет с ним никаких сентиментов, никаких разговоров, хотя, я напоминаю, очень хотел, как Виталий Владимирович (Кличко – ИФ). Но он (Кличко – ИФ) приходил, а этот человек (Порошенко – ИФ) уже не приходит, и слава Богу. Я очень рад – мне так легче жить и работать", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Я уже стал его (Порошенко – ИФ) приговором. Он просто не хочет осознать, что произошло. Он много чего, я считаю, сделал очень серьезного, очень плохого, когда был президентом Украины. Много всего сделал. Все это добежит, это карма", - добавил глава государства.