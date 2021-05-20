Снятие санкций с "Севпотока-2" будет проигрышем США и Байдена – президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что снятие санкций со строительства газопровода "Северный поток – 2" станет поражением для США и лично президента Байдена.

"Например, сейчас я считаю, что большой риск, что они (Россия – ИФ) могут надавить на Соединенные Штаты или у них будут какие-то договоренности, и снять санкции с "Северного потока". Там почти 95% построено, и 5% всего осталось. Я считаю, что это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки, я считаю, что это будет проигрыш личный президента Байдена. Это говорю откровенно, это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил и влияния", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Относительно возможности встречи президентов США и РФ, Зеленский сказал, что эта встреча необходима.

"Президент Байден знает мою позицию, мы её обсуждали с госсекретарем США, что они вопрос украинский будут обсуждать только в том пространстве и в той адженде, которую будут согласовывать с нами до этого. Есть ли риски, что некоторые вопросы они будут поднимать несмотря на наши договоренности? Уверен, что такие риски есть", - добавил президент.