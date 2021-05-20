Политика

14:10 20.05.2021

Зеленский считает, что для урегулирования ситуации на Донбассе, кроме нормандского формата, будет встреча с Путиным, и к дискуссии привлекут США

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Зеленский считает, что для урегулирования ситуации на Донбассе, кроме нормандского формата, будет встреча с Путиным, и к дискуссии привлекут США

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что кроме нормандского формата (Украина, Германия, Франция, РФ) для урегулирования ситуации на Донбассе должна состояться его встреча президентом РФ Владимиром Путиным, а также привлечены США.

"Я считают, что кроме нормандского формата будет прямой разговор с президентом РФ, А кроме прямого разговора с президентом РФ, я вижу еще формат привлечения США в эту дискуссию", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве.

"Почему не останавливаем "нормандский формат"? Потому что другой площадки пока нет. Я выступаю действительно за параллельный разговор, прямой разговор с президентом Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Теги: #сша #зеленский #нормандський_формат
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