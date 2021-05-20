Зеленский о возможности договориться с Путиным о прекращении войны на Донбассе: я в это верю, у нас нет другого шанса

Президент Украины Владимир Зеленский верит в возможность прекращения войны на Донбассе при президентстве в РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции в Киеве в четверг отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным договориться Путиным и вероятно ли прекратить войну, пока Путин является президентом РФ, Зеленский сказал: "У нас с вами нет шанса другого. Мы должны остановить войну сейчас, когда президент РФ – Путин, я очень этого хочу, я в это верю".