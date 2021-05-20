Политика

14:03 20.05.2021

Зеленский объяснил назначение Любченко и Курбакова эффективностью их работы, Ляшко – занимаемой должностью

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Зеленский объяснил назначение Любченко и Курбакова эффективностью их работы, Ляшко – занимаемой должностью

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил назначение Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром экономики, а Александра Кубракова министром инфраструктуры их высокой результативностью на прежних работах, назвав выбор Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения очевидным, исходя из занимаемой им должности главного санврача Украины.

"Что касается первого вице-премьера-министра экономики, то это было желание премьера и мое. Он (Любченко – ИФ) показал на прежней должности наилучший результат. Это серьезный, профессиональный, опытный человек", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

При этом глава государства отметил, что бывший министр экономики Игорь Петрашко "на той или иной должности останется в команде", и будет отвечать за очень важную земельную реформу в Офисе президента.

Относительно Курбакова президент сказал: "Самый мощный человек, который показал действительно серьезный результат в инфраструктурных проектах, это Алексей Кубраков, поэтому он стал министром".

Вместе с тем, по его словам, Владислав Криклий будет и дальше работать в команде на новой должности.

"Больших вопросов к нему нет. Но нам надо очень быстро строить Украину. Это касается не только дорог, но и катастрофы в "Укрзализныци", касается администрации морских портов, государственно-частного авиаперевозчика. (…) Это команда не смогла, не успела", – разъяснил глава государства.

Увольнение с должности Министра здравоохранения Максима Степанова президент объяснил "усложнением их отношений" с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Премьер больше не мог работать со Степановым. Я не вмешивался в эту ситуацию довольно долго, боялся дестабилизации, которую могла вызвать смена министра в тяжелое ковидное время. Я знаю, почему произошло усложнение отношений (Степанова и Шмыгаля – ИФ), поэтому я был на стороне премьера", – указал глава государства.

Выбор на эту должность главного санитарного врача Виктора Ляшка он назвал очевидным.

"Выбор очевиден: главный санитарный врач, который теперь отвечает за все", – сказал Зеленский.

Теги: #зеленский #кадры #кабмин
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