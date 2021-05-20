Политика

13:59 20.05.2021

Зеленский о Кличко: мы не конкуренты

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Зеленский о Кличко: мы не конкуренты

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не хочет говорить ничего ни хорошего, ни плохого в адрес мэра Киева Виталия Кличко, конкурента на президентских выборах в нем не видит, а следственные действия правоохранителей на коммунальных предприятиях столицы поясняет исключительно хищениями средств их бюджета.

Отвечая на вопрос на пресс-конференции в Киеве в четверг, "что Вам сделал господин Кличко" и видит ли он в нем конкурента на следующих президентских выборах, Зеленский сказал: "Виталий Кличко мне ничего не сделал. Хорошо это или плохо – я не знаю. Меня ничего не связывает с господином мэром, кроме одного: так и есть, это моя вертикаль – глава КГГА… Я ничего не хочу, о нем говорит плохого".

Президент заверил, что он с уважением относится ко всем победам Кличко, в том числе на выборах городского головы украинской столицы. "Мне кажется, то, что вопросы правоохранителей, то, что идут обыски… Так не надо было красть деньги из бюджета. Мне кажется, это справедливо", - сказал Зеленский, говоря непосредственно о факте проведения обысков.

Он выразил мнение о том, что Кличко неправильно себя публично ведет. "Мне кажется, справедливый вопрос, что он хочет от меня… Он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, даже приходит в Офис президента", - сказал глава государства.

Зеленский сказал, что он готов встретиться с Кличко, но у него пока не это не хватает времени.

"Я президент Украины. У меня вопросы, связанные не только со столицей… У него (Кличко – ИФ) есть монополия власти, и он обращался ко мне, чтобы я его не увольнял (с должности главы КГГА – ИФ), хотя имею полномочия. Вы прекрасно знаете, что в моем окружении ранее были люди, которые хотели его уволить… Я ему сказал: пожалуйста, работайте, показывайте результат", - рассказал президент.

Отвечая на уточняющий вопрос, видит ли он в Кличко своего конкурента на следующих президентских выборах, Зеленский сказал: "Я просто даже не понимаю, зачем мы об этом говорим. Во-первых, еще никто не решал идти на второй срок. А во-вторых, его же (Кличко – ИФ) выбрала не Украина, а киевляне". "В-третьих, есть соцопросы, и мне кажется, там есть ответ на Ваш вопрос. И в четвертых – мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты", - добавил он.

Теги: #кличко #зеленский
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