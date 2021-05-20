Законопроект о деолигархизации почти готов и появится на следующей неделе - Зеленский

Подготовка законопроект о деолигархизации уже практически завершена и он появится на следующей неделе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы детально подходим к каждой норме этого закона. Закон в принципе готов, написан. Он на 100% готов, ну почти на 100%, но мы считаем, что есть несколько деталей. Я думаю, что он появится на следующей неделе", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По словам главы государства, философия этого законопроекта является его личной идеей.

"Главное содержание и философия: мы не ходим убить большой бизнес. Но мы точно убиваем понятия "содержание" и "влияние" олигархической системы в нашей стране. Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть. Но если это будет, то эти люди получат билет под названием "олигарх" - они появятся в специальном реестре", - сказал Зеленский.

Президент не стал называть поименно 13 олигархов, которых насчитал Совет национальной безопасности и обороны Украины. "Называть их (олигархов – ИФ) фамилии я не буду. Не боюсь никого. Считаю, что 13 – это, по информации секретаря СНБО и его институции, помощников", - сказал он, отметив, что понять точное количество олигархов в Украине можно будет, лишь определив критерии этого понятия.

Зеленский добавил, что если лицо согласно закону будет названо олигархом, оно будет размещено в специальном реестре, "и тогда этот большой бизнес может лишиться большой части активов, которые находятся за границей".

Президент подчеркнул, что у олигархов будет возможность избежать получения этого статуса, поскольку у них будет время избавиться от всего влияния, которое определяет их как олигархов. "Есть три главный пункта: это влияние на медиа в том или ином виде, это участие в политической жизни страны, влияние на депутатов и чиновников, министров, и третье – это будет сумма активов… При совмещении всех этих трех деталей человек автоматически попадает в реестр олигархов", - сказал он.

Зеленский отметил, что таким лицам, согласно закону, будет "много чего запрещено", в частности, такой человек не сможет быть народным депутатом Верховной Рады.