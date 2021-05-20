Зеленский рассказал о переговорах по организации его встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ведущихся переговорах на уровне администраций президентов Украины и РФ о возможности его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на тему урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Сейчас есть согласованные кластеры относительно прекращения войны, кластеры между Германией и Францией. Нет согласования с российской стороной. Потому, насколько вам известно, я предложил встречу президенту РФ, предложил в любом месте нашего Донбасса. Президент РФ, наверное вы видели, предложил встречу в Москве. Но традиционно в таких ситуациях конфликта встречаются либо в одном из мест конфликта, либо на нейтральной территории. Начат, скажу вам откровенно, разговор между Офисом президента Украины и РФ", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.